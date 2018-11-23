Венгрия считает законной выдачу паспортов украинцам

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не понимает, почему выдача венгерских паспортов в Закарпатье вызвала скандал

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто убежден, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинским законам.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью DW.

"На Закарпатье живут венгры, которые, согласно венгерскому законодательству, имеют право на двойное гражданство (...) Если вы посмотрите на украинские законы, то нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны – это преступление или это запрещено", – отметил Сийярто.

На вопрос, выдавали ли венгерские паспорта украинским чиновникам, Сийярто ответил: "Честно говоря, я не знаю". "В Венгрии для получения второго гражданства неважно является человек чиновником или нет", – добавил глава венгерского МИД.

Как известно, ранее Министерство иностранных дел Украины выразило Венгрии решительный протест в связи с высказываниями премьер-министра этой страны Виктора Орбана о невозможности договориться с действующей украинской властью.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов работать с любой властью Украины, которая определиться после будущих выборов. Он считает именно Киев виновным в том, что не удается урегулировать конфликт меду странами, но готов договариваться с любым украинским руководством.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко – Святослав Цеголко – заявил на своей странице в Facebook, что заявления Путина о будущих выборах в Украине являются явным примером его вмешательства в избирательный процесс в нашей стране, несмотря на то, что кампания еще даже не началась.