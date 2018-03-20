Венгрия требует от Киева отложить реализацию закона об образовании

Кроме этого, на заседании Совета ЕС глава МИД Венгрии попросил европейских министров "не быть в стороне, когда Украина осуществляет нарушение международного права"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна требует от Киева внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе будет блокировать важные для Украины встречи на уровне ЕС и НАТО.

Об этом он сказал журналистам в рамках участия в Совете ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Что касается Украины, Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины", – подчеркнул Сийярто.

"Соответственно, Венгрия также не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, запланированного на апрель, и саммита НАТО-Украина, запланированного этим летом. Будапешт поддержит проведение этих встреч только в том случае, если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье", – отметил политик.

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"Тот факт, что такая страна, как Украина занимает геополитически важную позицию, не означает, что она освобождена от соблюдения международного права или от ее обязательства защищать меньшинства, проживающие на ее территории", – добавил он.

"Венгрия охотно вернется к позиции поддержки Украины, если Киев будет гарантировать, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в его текст будут внесены ощутимые изменения", – подчеркнул Сийярто в последнем письме к чиновникам ЕС и генсеку НАТО, сообщает пресс- служба венгерского МИД.

"Венгрия и Европейский Союз рассчитывают, что Украина воплотит рекомендации Венецианской комиссии, проконсультируется с национальными меньшинствами и серьезно примет запрет на устранение существующих прав. Поэтому переговоры с венгерским национальным меньшинством должны начаться и реализация украинского образовательного закона должна быть приостановлена", – добавил министр.



Кроме этого, на заседании Совета ЕС глава МИД Венгрии попросил европейских министров "не быть в стороне, когда Украина осуществляет нарушение международного права".

Ранее Венгрия выдвинула условия для начала диалога с Украиной относительно языка образования.

Напомним, Будапешт блокирует уже второе министерское заседание НАТО.Венгерские власти объясняют, что таким образом они оказывают давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

В НАТО надеются, что Венгрия и Украина договорятся по языковому закону, из-за которого Будапешт блокирует встречи Киева в Североатлантическом альянсе.

США жестко ответили на попытки Венгрии заблокировать сотрудничество Украина-НАТО.