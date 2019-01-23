Вице-премьер Италии обрушился с критикой на Макрона

Между Римом и Парижем продолжается спор по поводу мигрантов

Маттео Сальвини. Фото: twitter.com/matteosalvinimi..

Вице-премьер Италии обрушился с критикой на Макрона //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/818/b81/5c4818b8139ba.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/818/b81/5c4818b8139ba.jpg 2019-01-23T09:49:00+02:00 Евросоюз Между Римом и Парижем продолжается спор по поводу мигрантов

Вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттэо Сальвини назвал главу Франции Эммануэля Макрона "ужасным президентом". Об этом пишет AP.

Сальвини, лидер правой партии "Лига", заявил, что дело не во французском народе, а в "Макронe, который много говорит и мало достигает, который дает уроки благородства, а затем отвергает тысячи мигрантов на итальянской границе".

"Если Макрон настолько хорош, он может доказать это фактами, пустив тысячи беженцев, находящихся в Италии, которым он обещал гостеприимство, вместе с другими европейскими странами", - сказал Сальвини.

Ранее Сальвини заявлял, что Макрон гораздо хуже в вопросах миграционной политики, чем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Орбан для многих средств массовой информации является врагом номер один, потому что не выполняет свои обязательства по переселению 300 человек, то есть, что Италия должна переслать 300 человек в Венгрию, но хороший француз Макрон не выполняет свои обязательства перед 9000 человек. Так что если Орбан злой, Макрон – в 15 раз хуже", – сказал он.

Ранее сообщалось, что конфликт вокруг беженцев рассорил Францию и Италию.

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