Видеошок: дворник сорвался с крыши дома в Москве во время уборки снега
На ролике видно, как мужчина корчится от боли
Дворник сорвался с крыши дома во время уборки снега. Видео инцидента опубликовали в сообществе "Подслушано Москва и МО" в Instagram.
На записи видно, как мужчина в оранжевой спецодежде без какой-либо страховки пытается лопатой сбросить застывший снег с наклонной крыши. Внезапно он теряет равновесие и падает вниз с высоты третьего этажа. Мужчина приземлился в сугроб, однако избежать травм не удалось. На ролике видно, как мужчина корчится от боли.
Но на этом страдания бедняги не закончились. Прибежавшие коллеги зачем-то стали принудительно ставить его на ноги, не дожидаясь врачей скорой. Один из них даже похлопал пострадавшего товарища по плечу.
Далее кадры меняются и мы видим уже, как мужчину на носилках везут к машине скорой помощи.
Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве, инцидент произошел днем 31 января на улице Бауманская.
"Во время чистки снега сотрудник управляющей компании упал с кровли дома. Пострадавший с повреждениями был доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении ведомства.
В настоящий момент следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Все причины произошедшего устанавливаются.
Ранее мы писали, что на улице Анны Ахматовой в Киеве возле пункта приема вторсырья произошла стрельба. Очевидцы рассказали, что в пункт приема вторсырья подошли двое бездомных – Сергей и Иван, а за ними сразу подбежал дворник из соседнего двора. Дворник заявил, что бездомные украли у него бумагу. Мужчины отрицали, начался скандал, в результате чего дворник вынул газовый баллончик и использовал его против Ивана. Второй бездомный вступился за друга, после чего дворник дважды выстрелил из пистолета. Один выстрел он сделал в колено бездомному, а другой – в голову.
Также напомним, что в Киеве дворник упал в канализационную яму.
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