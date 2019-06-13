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Виллу королевы Елизаветы Второй на Мальте можно приобрести за шесть миллионов долларов

13 июня, 05:32

Здесь Елизавета Вторая и принц Филипп жили еще до ее коронации

Фото: AFP

Шесть миллионов долларов – за королевскую виллу. При наличии такой суммы, можно приобрести поместье королевы Елизаветы Второй на Мальте, передают "Сегодня".

Дом площадью более полутора тысяч квадратных метров, с бассейном, конюшней, местами для гостей и прислуги. Поскольку помещению уже более сотни лет, его необходимо реставрировать.

Здесь Елизавета Вторая и принц Филипп жили еще до ее коронации.

О жизни на Мальте королева Великобритании вспоминает с ностальгией. Говорит, до сих пор помнит те счастливые дни, сразу после свадьбы с Филиппом, которые они вместе проводили на острове.

Напомним, один из судов Франции постановил сравнять с землей виллу стоимостью в 57 млн евро. Сначала это был скромный дом на 200 квадратных метров, и владелец реконструировал его. После этого площадь Шато увеличилась в 15 раз.

На территории есть бассейн, вертолетная площадка и даже своя дорога. И построили это незаконно, в лесной местности. Владелец должен уплатить почти полмиллиона евро. А теперь в течение полугода должен снести имение. А если не успеет – будет платить по 5000 евро за каждый просроченный день.

Ранее мы писали, что власти колумбийского города Медельин (столица северо-западного департамента Антьокия) снесли дом, известный как "Монако", в котором вместе с семьей проживал наркобарон Пабло Эскобар.  Здание "Монако" располагалось в фешенебельном районе Эль-Побладо на востоке Медельина. Эскобар покинул этот дом в 1988 году после неудачной попытки покушения на него.

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Тег Великобритания, вилла, королева Елизавета II

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