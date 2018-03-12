Виновна Россия: Мэй сделала заявление по отравлению экс-сотрудника ГРУ Скрипаля
В Скотланд-Ярде пришли к выводу, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом
Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй.
5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.
В Скотланд-Ярде пришли к выводу, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом. При этом в полиции не указали, о каком конкретно веществе идет речь.
Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.
Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании приказала министрам подготовить мощный ответ по дипломатическим, экономическим и военным фронтам, чтобы наказать за случай в Солсбери, который министр внутренних дел Амбер Радд назвал "наглым и безрассудным актом".
Руководители разведывательных ведомств получили твердые доказательства того, что отравление было заказано Москвой.
Ссылаясь на свои источники, The Sun утверждает, что Мэй согласилась инициировать ответ в связи с общественным возмущением после применения химического оружия на британской земле.
В частности, санкционное возмездие Британии будет включать:
- Немедленное изгнание высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, а также потенциальная отмена виз для связанных с Кремлем олигархов в Лондоне, а также замораживание активов и запрет на поездки.
- Заявление о совместном международном осуждении от ближайших союзников Великобритании – президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого лидера Ангелы Меркель.
- В более долгосрочной перспективе, – усиление военного развертывания Британии в Восточной Европе с большим количеством самолетов и войск, а также требование к усилению НАТО на саммите альянса в июле.