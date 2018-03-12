Виновна Россия: Мэй сделала заявление по отравлению экс-сотрудника ГРУ Скрипаля

Сегодня, 19:42

В Скотланд-Ярде пришли к выводу, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом

Тереза Мэй. Фото: AFP
Тереза Мэй. Фото: AFP

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

В Скотланд-Ярде пришли к выводу, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом. При этом в полиции не указали, о каком конкретно веществе идет речь.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании приказала министрам подготовить мощный ответ по дипломатическим, экономическим и военным фронтам, чтобы наказать за случай в Солсбери, который министр внутренних дел Амбер Радд назвал "наглым и безрассудным актом".

Руководители разведывательных ведомств получили твердые доказательства того, что отравление было заказано Москвой.

Ссылаясь на свои источники, The Sun утверждает, что Мэй согласилась инициировать ответ в связи с общественным возмущением после применения химического оружия на британской земле.

В частности, санкционное возмездие Британии будет включать:

  • Немедленное изгнание высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, а также потенциальная отмена виз для связанных с Кремлем олигархов в Лондоне, а также замораживание активов и запрет на поездки.
  • Заявление о совместном международном осуждении от ближайших союзников Великобритании – президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого лидера Ангелы Меркель.
  • В более долгосрочной перспективе, – усиление военного развертывания Британии в Восточной Европе с большим количеством самолетов и войск, а также требование к усилению НАТО на саммите альянса в июле.
Россия, Великобритания, отравление, мэй, Скрипаль
Источник:

Интерфакс

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