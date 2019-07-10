Во Франции грабители-неудачники попались на уловку инкассаторов

Автомобиль, на который совершили нападение неизвестные, оказался "приманкой", в нем не было денег

Полиция Франции. Фото: AFP

Группа вооруженных людей организовала нападение на фургон инкассаторов на автостраде в направлении аэропорта имени Сент-Экзюпери близ французского Лиона. Как сообщает в среду газета "Дофине либере", в результате нападения три автомобиля оказались в огне, три инкассатора пострадали.

По ее информации, фургон с деньгами зажали на эстакаде два белых микроавтобуса, откуда вышли четверо хорошо вооруженных людей в бронежилетах. Они вытащили инкассаторов из машины, чтобы забрать деньги, после чего скрылись на третьем микроавтобусе в направлении аэропорта. Перед тем, как покинуть место происшествия, они подожгли два своих автомобиля и машину инкассаторов. Источники газеты сообщили, что злоумышленники угрожали взорвать фургон, если им не отдадут деньги.

Сейчас на месте работают пожарные и полиция. "В фургоне не было денег на момент нападения", – говорится в заявлении прокуратуры Лиона, которая расследует данное преступление.

Автомобиль, на который совершили нападение неизвестные, оказался "приманкой", отмечает "Дофине либере". По ее информации, компания Prosegur ("Просегюр"), которой принадлежал фургон, направила две одинаковых машины по одному маршруту с небольшим интервалом.

Ранее сообщалось, что была задержана банда, нападавшая на инкассаторов семь лет.

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