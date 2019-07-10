Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Во Франции грабители-неудачники попались на уловку инкассаторов

10 июля, 15:19

Автомобиль, на который совершили нападение неизвестные, оказался "приманкой", в нем не было денег

Полиция Франции
Полиция Франции. Фото: AFP

Группа вооруженных людей организовала нападение на фургон инкассаторов на автостраде в направлении аэропорта имени Сент-Экзюпери близ французского Лиона. Как сообщает в среду газета "Дофине либере", в результате нападения три автомобиля оказались в огне, три инкассатора пострадали.

По ее информации, фургон с деньгами зажали на эстакаде два белых микроавтобуса, откуда вышли четверо хорошо вооруженных людей в бронежилетах. Они вытащили инкассаторов из машины, чтобы забрать деньги, после чего скрылись на третьем микроавтобусе в направлении аэропорта. Перед тем, как покинуть место происшествия, они подожгли два своих автомобиля и машину инкассаторов. Источники газеты сообщили, что злоумышленники угрожали взорвать фургон, если им не отдадут деньги.

Сейчас на месте работают пожарные и полиция. "В фургоне не было денег на момент нападения", – говорится в заявлении прокуратуры Лиона, которая расследует данное преступление.

Автомобиль, на который совершили нападение неизвестные, оказался "приманкой", отмечает "Дофине либере". По ее информации, компания Prosegur ("Просегюр"), которой принадлежал фургон, направила две одинаковых машины по одному маршруту с небольшим интервалом.

Ранее сообщалось, что была задержана банда, нападавшая на инкассаторов семь лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Франция, нападение, инкассаторы, инкассатор

Вы сейчас просматриваете новость " Во Франции грабители-неудачники попались на уловку инкассаторов". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львове ограбили инкассатора: полиция попросила о помощи

7 июля, 16:20

Добычей разбойников стало более 300 тысяч гривен

В Луганской области взорвали инкассаторскую машину ПриватБанка

21 июня, 11:33

Сотрудники и деньги не пострадали

На запорожском курорте велосипедист протаранил фургон инкассаторов

25 мая, 03:08

После аварии велосипедист оказался в больнице

Задержана банда, нападавшая на инкассаторов семь лет

10 апреля, 19:57

Девять задержанных – жители Киева, один – харьковчанин

Всплыли жуткие факты о семье убийцы 11-летней Даши Лукьяненко

Полиция назвала возможную причину убийства работницы ВР

"Пассажиры крестятся, машины вокруг тонут": у аэропорта Москвы ЧП

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле

Добкина не пустили в Россию

Житель Донецка показал, как сейчас выглядят крупные ТЦ

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Kasta объявляет скидки до 90% на все электрочайники

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

Вчера, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

Украина лишилась безвиза с двумя странами

Медики рассказали, что нельзя делать по утрам

Зеленский обратился к украинцам из-за анонсированного телемоста
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь