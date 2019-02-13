Во Франции хотят упразднить понятия "отец" и "мать" в школьных документах

Поправку к масштабному законопроекту об образовании уже приняли в первом чтении

Фото: Pixabay

Во Франции хотят упразднить понятия "отец" и "мать" в школьных документах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/796/4a3/5c47964a3da82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/796/4a3/5c47964a3da82.jpg 2019-02-13T12:40:00+02:00 Евросоюз Поправку к масштабному законопроекту об образовании уже приняли в первом чтении

Термины "отец" и "мать" исчезнут из школьных формуляров во Франции – теперь на школьные собрания будут приходить "родитель 1" или "родитель 2". За соответствующую поправку к масштабному законопроекту об образовании проголосовали в ночь на среду депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента страны), она принята в первом чтении, сообщает газета Ouest- France.

Цель данного изменения – "признание семейного разнообразия" учеников, или, иными словами, тех брачных союзов, в которых оба партнера одного пола. Автор инициативы – депутат от правящей партии "Республика на марше" Валери Пети – заявила, что решила привести официальные документы в школах в соответствие с действующим законом об однополых браках, поскольку упоминание отца и матери не учитывает данный фактор.

"Существуют семьи, которым приходится сталкиваться с моментами, которые прочно связаны с несколько устаревшими социальными и семейными нормами, - заявила ее однопартиец Дженнифер де Теммерман. - Для нас эта статья – мера социального равенства".

Вместе с тем инициатор законопроекта министр народного образования Франции Жан-Мишель Бланкер выступил с критикой этой инициативы. По его словам, такие изменения не должны утверждаться на законодательном уровне.

Примечательно, что еще весной 2018 года власти Парижа издали указ, согласно которому в актах о регистрации гражданского состояния должны указываться "родитель 1" и "родитель 2". А в феврале 2019 года французская столица сделала еще один шаг навстречу однополым парам, предложив убрать упоминание пола из бланков заявок на опеку над приемными детьми, чтобы избежать возможных отказов по данному критерию.

Ранее сообщалось, что в Германии спорят о том, в каком возрасте позволить детям самим "определять" свой пол.

Также мы писали, что пятилетнему британцу разрешили сменить пол.

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