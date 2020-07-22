Українська
$ 27,66
31,67
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Во Франции дети выпрыгнули из окна горящей квартиры: видео невероятного спасения

22 июля, 15:58

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

В городе Гренобль местные жители самостоятельно спасли детей, которые оказались один на один с мощным пожаром

Во Франции произошла необыкновенная "спасательная операция", благодаря которой прохожие уберегли двух детей от неминуемой гибели.

Реклама

Как сообщает BFM TV, инцидент произошел днем 21 июля в городе Гренобль, расположенном на востоке страны.

На четвертом этаже одной из многоэтажек возник пожар, но ждать спасателей времени не было – в квартире находились дети.

Десятилетний и трехлетний ребенок звали на помощи из окна, но в итоге им пришлось прыгать прямо в руки собравшись внизу прохожих. Впечатляющие кадры уже попали в интернет:

Их успешно поймали, благодаря чему дети серьезно не пострадали – только надышались дымом. А вот один из спасителей – 25-летний студент Атумани Валид – получил перелом предплечья правой руки. Но он об этом не жалеет.

Реклама

"Мы действительно спасли их жизни!" - заявил он.

В тренде
Задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта отпустили

Мэр Гренобля Эрик Пиоль уже оценил проведенную местными жителями "операцию" как "героическое спасение".

"Хочу поздравить жителей Ля Вильнев, которые сегодня героически спасли двух детей, столкнувшихся с пожаром в своей квартире. Собравшись вместе, они позволили двум малышам выбраться из этой трагедии невредимыми", – написал он в Facebook.

В настоящее время причины пожара пока установить не удалось, а также не сообщается, где в этот момент были родители детей.

Напомним, пару лет назад иммигрант из Мали Маммуд Гассе залез по фасаду жилого здания, чтобы спасти четырехлетнего мальчика, который выпал с четвертого этажа в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с ним, чтобы поблагодарить его, и пообещал предоставить малийцу гражданство.

Реклама

А в Китае малыша, который выпал из окна, удалось спасти только благодаря тому, что он застрял головой в железной решетке под окном.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Франция дети спасение пожар Гренобль

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину России
Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину РоссииЕвросоюз
Зеленский поздравил Макрона с праздником и напомнил о
Зеленский поздравил Макрона с праздником и напомнил о "нормандском формате"Политика
"Считайте меня сумасшедшим": Макрон стучал кулаками на переговорах ЕСЕвросоюз
В Евросоюзе отреагировали на убийство медика ВСУ на Донбассе
В Евросоюзе отреагировали на убийство медика ВСУ на ДонбассеПолитика
Отпуск за границей в карантин: как украинцам отдохнуть в Хорватии и Албании
Отпуск за границей в карантин: как украинцам отдохнуть в Хорватии и АлбанииУкраина
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировали
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировалиРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять