Во Франции дети выпрыгнули из окна горящей квартиры: видео невероятного спасения

В городе Гренобль местные жители самостоятельно спасли детей, которые оказались один на один с мощным пожаром

Во Франции произошла необыкновенная "спасательная операция", благодаря которой прохожие уберегли двух детей от неминуемой гибели.

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Как сообщает BFM TV, инцидент произошел днем 21 июля в городе Гренобль, расположенном на востоке страны.

На четвертом этаже одной из многоэтажек возник пожар, но ждать спасателей времени не было – в квартире находились дети.

Десятилетний и трехлетний ребенок звали на помощи из окна, но в итоге им пришлось прыгать прямо в руки собравшись внизу прохожих. Впечатляющие кадры уже попали в интернет:

Их успешно поймали, благодаря чему дети серьезно не пострадали – только надышались дымом. А вот один из спасителей – 25-летний студент Атумани Валид – получил перелом предплечья правой руки. Но он об этом не жалеет.

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"Мы действительно спасли их жизни!" - заявил он.

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Мэр Гренобля Эрик Пиоль уже оценил проведенную местными жителями "операцию" как "героическое спасение".

"Хочу поздравить жителей Ля Вильнев, которые сегодня героически спасли двух детей, столкнувшихся с пожаром в своей квартире. Собравшись вместе, они позволили двум малышам выбраться из этой трагедии невредимыми", – написал он в Facebook.

В настоящее время причины пожара пока установить не удалось, а также не сообщается, где в этот момент были родители детей.

Напомним, пару лет назад иммигрант из Мали Маммуд Гассе залез по фасаду жилого здания, чтобы спасти четырехлетнего мальчика, который выпал с четвертого этажа в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с ним, чтобы поблагодарить его, и пообещал предоставить малийцу гражданство.

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А в Китае малыша, который выпал из окна, удалось спасти только благодаря тому, что он застрял головой в железной решетке под окном.

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