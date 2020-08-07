Во Франции мужчина захватил заложников в банке города Гавра на бульваре Страсбур, расположенный примерно в 250 метрах от мэрии города, в 17:45 по Киеву, – пишет ТАСС.

Реклама

Мужчина угрожал находившимся в помещении оружием, однако его требования не были до конца ясны. СМИ сообщали, что преступник призывал "освободить палестинских детей, незаконно заключенных в израильские тюрьмы", и предоставить доступ палестинцам младше 40 лет на эспланаду перед мечетью Аль-Акса в Иерусалиме. Также он требовал мотоцикл, чтобы скрыться с места преступления.

Потом полицейский спецназ задержал мужчину, все находившиеся в здании сотрудники финансового учреждения освобождены. Об этом сообщает телеканал BFM.

Захват заложников продлился около шести часов. Мужчина добровольно сдался стражам порядка. Сейчас все шесть человек на свободе, с ними работают психологи. По предварительным данным, ни один из них не пострадал.

В тренде Черногория еще больше упростила въезд украинским туристам

По данным СМИ, подозреваемый в преступлении — 34-летний местный житель, имеющий проблемы с психикой и известный полиции по ряду нарушений правопорядка. Кроме того, его подозревают в радикализации на религиозной почве.

Видео: Reuters

Реклама

Напомним, что ранее Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал. Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с "луцким террористом".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама