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Во Франции мужчина захватил заложников в банке

7 августа, 01:16

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Захват заложников продлился около шести часов

Во Франции мужчина захватил заложников в банке города Гавра на бульваре Страсбур, расположенный примерно в 250 метрах от мэрии города, в 17:45 по Киеву, – пишет ТАСС.

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Мужчина угрожал находившимся в помещении оружием, однако его требования не были до конца ясны. СМИ сообщали, что преступник призывал "освободить палестинских детей, незаконно заключенных в израильские тюрьмы", и предоставить доступ палестинцам младше 40 лет на эспланаду перед мечетью Аль-Акса в Иерусалиме. Также он требовал мотоцикл, чтобы скрыться с места преступления.

Потом полицейский спецназ задержал мужчину, все находившиеся в здании сотрудники финансового учреждения освобождены. Об этом сообщает телеканал BFM.

Захват заложников продлился около шести часов. Мужчина добровольно сдался стражам порядка. Сейчас все шесть человек на свободе, с ними работают психологи. По предварительным данным, ни один из них не пострадал.

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По данным СМИ, подозреваемый в преступлении — 34-летний местный житель, имеющий проблемы с психикой и известный полиции по ряду нарушений правопорядка. Кроме того, его подозревают в радикализации на религиозной почве.

Видео: Reuters
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Напомним, что ранее Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал. Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с "луцким террористом".

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Франция заложники спецназ

Источник: ТАСС

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