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Во Франции предотвратили теракт в детском саду

Сегодня, 16:22

31-летний подозреваемый сознался, что хотел захватить заложников в детсаду и убить полицейских

Фото: AFP
Во Франции предотвратили теракт в детском саду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4b3/66c/5ca4b366ce077.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4b3/66c/5ca4b366ce077.jpg Евросоюз 31-летний подозреваемый сознался, что хотел захватить заложников в детсаду и убить полицейских

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали в центральной части страны 31-летнего мужчину, который подозревается в планировании нападения на детский сад.

Как сообщает BFM, операция проводилась 25 марта в департаменте Сена и Марна (парижский регион Иль-де-Франс), а через три дня ему предъявили обвинения в "преступных действиях террористического характера".

По данным телеканала, на 96-часовом допросе подозреваемый сознался в том, что планировал взять заложников в одном из детских садов во Франции, после чего убить сотрудников полиции.

Кроме того, он назвался "духовным сыном" террориста Мохаммеда Мераха, который в 2012 году совершил теракт против еврейской школы в Тулузе.

В ходе обысков уж него дома правоохранители обнаружили компьютер и мобильный телефон, но подтверждений его связи с террористами обнаружить не удалось. На это фоне полиция не исключает, что подозреваемый страдает психическим расстройством.

Напомним, в декабре в центре французского Страсбурга 29-летний мужчина Шериф Шекатт завершил теракт, открыв огонь по посетителям рождественской ярмарки. В результате его действий пять человек погибли и 12 были ранены.

Мы также писали, что Франция обвинила Тегеран в подготовке нападения на съезд иранской оппозиции на окраине Парижа в прошлом июне, в связи с чем арестовала активы, принадлежащие иранским спецслужбам и двум гражданам Исламской республики.

Кроме того, в прошлом мае мужчина чеченского происхождения напал с ножом на прохожих недалеко от Парижской оперы. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.

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Тег Франция, террорист, теракт, детский сад, исламисты

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ТАСС

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