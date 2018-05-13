Теракт во Франции: что известно о нападавшем чеченце

Сегодня, 12:15

По некоторым данным, нападавший был внесен в базу подозрительных лиц из-за связей с неким человеком, находящимся в Сирии

Фото: AFP
Фото: AFP

Двадцатилетний чеченец, совершивший в субботу теракт в Париже, числился в полицейской базе данных о лицах, склонных к радикальной исламистской деятельности. Об пишет ТАСС со ссылкой на информацию Франс Пресс, полученную от следственных органов.

К числу подозрительных лиц он был отнесен в связи с наличием у него связей с неким человеком, находящимся в Сирии. В то же время каких-либо нарушений закона за молодым чеченцем не числилось.

Ранее СМИ утверждали, что отпечатков пальцев террориста не было в электронных базах полиции, и что он не фигурировал в каких-либо списках лиц, потенциально способных на совершение теракта или других радикальных действий.

Позже стало известно, что личность нападавшего удалось установить по отпечаткам пальцев. У ликвидированного полицейскими парня не было никаких документов.

В тоже время по информации RTL, нападавший не был в списке подозреваемых в террористической деятельности и не находился в поле зрения спецслужб.

Следователи не исключают, что у преступника были сообщники.

Напомним, нападение произошло во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Правоохранители задержали его родителей. В настоящее время они находятся под арестом. Их допрашивают сотрудники полиции.
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