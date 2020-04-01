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Во Франции протестируют новый препарат против коронавируса

1 апреля, 21:11

Елена Вус

Раствор сделан из гемоглобина морского червя

Во Франции протестируют новый препарат против коронавируса COVID-19, который сделан на основе гемоглобина морских червей. Принять участие в исследовании уже согласились 10 пациентов.

Об этом сообщает Le Express.

Ученые считают, что гемоглобин морских червей Arenicolaes способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека. По мнению специалистов, это новая надежда помочь серьезным случаям заболевания.

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Добровольцам введут раствор, предназначенный для пациентов, страдающих острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС – угрожающее для жизни воспалительное поражение легких).

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Компания-изготовитель препарата уже заявила, что в случае успеха готова сразу предоставить 5 тыс. доз раствора и в короткий срок произвести дополнительно 15 тыс. доз.

Напомним, ранее в США начали тестировать лекарство от коронавируса. Этот препарат – сочетание антибиотика и лекарства против малярии. Впрочем, тесты займут еще немало времени. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Напомним, что ранее инфекционисты рассказали, как быстро закончится эпидемия коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция тестирование коронавирус лекарство COVID-19

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