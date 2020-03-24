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В США начинают тестировать лекарство от коронавируса

24 марта, 23:57

Сергей Пономаренко

Трамп возлагает большие надежды на разработку американских ученых

В Нью-Йорке начинают тестировать разработанное американскими учеными лекарство от коронавируса.

Этот препарат – сочетание антибиотика и лекарства против малярии. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил большую надежду, что лекарство подействует.

"У нас уже есть 10 тыс. единиц препарата. Лекарство уже в наличии. Оно может оказаться эффективным против коронавируса", – заявил президент США Дональд Трамп.

А тем временем, пока мир ждет нового лекарства, в ВОЗ, как сообщали "Сегодня", рекомендовали при лечении от коронавируса заменять жаропонижающее средство ибупрофен и содержащие его медицинские препараты парацетамолом.

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Ранее "Сегодня" писали, что, по последним данным, в мире насчитывается уже более 409 тыс. инфицированных, а число жертв превысило 18,2 тыс. В то же время 104,2 тыс. человек выздоровели.

В США зафиксировано 35 225 случаев заражения и 471 случай смерти , в том числе 99 – в Нью-Йорке.

Также мы писали о том, что на карантине из-за коронавируса оказался каждый пятый житель Земли.

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США ученые вакцина коронавирус лекарство Дональд Трамп

Источник: Сегодня

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