Во Франции рухнул еще один жилой дом

Сегодня, 04:05

Данных о жертвах и пострадавших пока нет

фото: скриншот
фото: скриншот

На северо-востоке Франции в в городе Шарлевиль-Мезьер вечером 7 ноября обрушился жилой дом, сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел около 19.20 по местному времени (20.20 по киевскому времени), данных о жертвах и пострадавших пока нет.

Отмечается, что спасатели, применив раздвижную лестницу, помогли пожилой женщине покинуть место происшествия до полного обрушения здания.

Из прилегающих домов были эвакуированы около 50 человек.

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Напомним, понедельник, 5 ноября, в Марселе обрушились два жилых дома, один из которых был в аварийном состоянии и стоял без жильцов. Под завалами были обнаружены тела пяти человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее в городе Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон частично рухнуло здание. Ранее сообщалось о пяти погибших и шести пострадавших в результате обрушения.

А в индонезийской столице Джакарте в здании фондовой биржи обвалился балкон с десятками людей. По меньшей мере 72 человека получили ранения. В сети появилось видео с камер наблюдения, которым удалось зафиксировать сам момент злополучного инцидента.
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