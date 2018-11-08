Во Франции рухнул еще один жилой дом
Данных о жертвах и пострадавших пока нет
На северо-востоке Франции в в городе Шарлевиль-Мезьер вечером 7 ноября обрушился жилой дом, сообщает телеканал BFMTV.
Инцидент произошел около 19.20 по местному времени (20.20 по киевскому времени), данных о жертвах и пострадавших пока нет.
Отмечается, что спасатели, применив раздвижную лестницу, помогли пожилой женщине покинуть место происшествия до полного обрушения здания.
Из прилегающих домов были эвакуированы около 50 человек.
Напомним, понедельник, 5 ноября, в Марселе обрушились два жилых дома, один из которых был в аварийном состоянии и стоял без жильцов. Под завалами были обнаружены тела пяти человек, поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее в городе Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон частично рухнуло здание. Ранее сообщалось о пяти погибших и шести пострадавших в результате обрушения.
А в индонезийской столице Джакарте в здании фондовой биржи обвалился балкон с десятками людей. По меньшей мере 72 человека получили ранения. В сети появилось видео с камер наблюдения, которым удалось зафиксировать сам момент злополучного инцидента.