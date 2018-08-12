Во Франции водитель протаранил мечеть

В пригороде Лилля (департамент Нор) на севере Франции водитель автомобиля протаранил вход в мечеть города Монс-ан-Барёле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

По данным префектуры департамента Нор, инцидент произошел в субботу поздно вечером.

"Транспортное средство намеренно протаранило входные двери мечети аль-Вифак. Машина полностью въехала внутрь", – сообщили в префектуре.

В результате происшествия никто не пострадал, а виновник инцидента скрылся и сейчас активно разыскивается полицией.

Напомним, в Канаде голый мужчина на грузовике компании Canada Post протаранил до восьми автомобилей. Очевидцы также отметили, что он не справился с управлением. После произошедшего водитель вышел из грузовика и отправился в ближайший магазин. Мужчину взяли под стражу вскоре после выхода из магазина. Правоохранители устанавливают, был ли он сотрудником Canada Post или украл автомобиль.

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