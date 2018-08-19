Во Франции возле ночного клуба авто въехало в толпу: травмированы семеро

Сегодня, 18:02

Двух пострадавших эвакуировали в больницу вертолетом

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во французском городе Камбре автомобиль, за рулем которого находился 18-летний водитель, въехал в толпу возле ночного клуба, в результате чего были травмированы семь человек, в том числе охранник заведения. Об этом сообщает LCI.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 июля. Двух потерпевших в тяжелом состоянии эвакуировали вертолетом в больницу в городе Лилль.

Причины инцидента в настоящее время не установлены, однако, согласно информации источников в полиции, наезд был совершен из-за спора с охранником.

Правоохранители задержали водителя автомобиля.

Как сообщалось, в Москве в районе Шараповского проезда автобус наехал троих пешеходов. Двое из них были серьезно травмированы. Их доставили в больницу.

А в британском Манчестере в результате наезда автомобиля на пешеходов в районе Траффорд-парк пострадали пять человек.

Также мы писали, что в конце апреля в Торонто водитель на белом фургоне совершил наезд на пешеходов в районе улицы Йонг и Финч-авеню и скрылся с места происшествия.

Не так давно на фолк-фестивали в Нидерландах толпу протаранил микроавтобус.
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