Прямо по пешеходам: в Москве автобус въехал в толпу людей

Сегодня, 11:32

Водитель автобуса не остановился перед пешеходным переходом

Фото: zolochiv.net
Фото: zolochiv.net

В Москве в районе Шараповского проезда автобус наехал троих пешеходов. Двое из них были серьезно травмированы. Их доставили в больницу. Видео инцидента появилось в социальных сетях. 

Пассажиры транспортного средства не пострадали. Авария случилась недалеко от местного автовокзала. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью отметили, что наиболее вероятной причиной аварии мог быть отказ тормозов. Сейчас ведется проверка, в ходе которой установят окончательную причину ДТП.

Как сообщалось, на востоке Грузии автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии один человек погиб, 12 пострадали. Авария произошла на участке центральной автомагистрали возле села Ферма в Каспском муниципалитете. Среди пострадавших в результате ДТП – двое малолетних детей.

Кроме того, в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва автобус столкнулся с автоцистерной. В результате аварии погибли 14 человек, более 30 пострадали.

Напомним, не так давно в Оршанском районе Беларуси перевернулся туристический автобус Ecolines с 53 пассажирами, среди которых были и граждане Украине.
автобус, Россия, авария, наезд

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