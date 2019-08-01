Транспортное средство было зарегистрировано в Ирландии, но въехало на французскую территорию со стороны Испании

/ Фото: Pixabay

Во Франции задержали грузовик со 344 кг марихуаны https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%81 2019-08-01T01:39:24+03:00 Евросоюз Транспортное средство было зарегистрировано в Ирландии, но въехало на французскую территорию со стороны Испании

Французские таможенники обнаружили 344 кг марихуаны в кузове грузовика, остановленном для досмотра в департаменте Тарн и Гаронна. Об этом сообщила радиостанция France Info.

По ее данным транспортное средство было зарегистрировано в Ирландии, но въехало на французскую территорию со стороны Испании. Водитель был взят под стражу.

Ранее Национальное агентство по фармакологической безопасностиФранции разрешило в экспериментальном порядке распространять марихуану и ее производные среди больных во Франции. Тем не менее на данный момент в республике действует запрет на распространение и употребление каннабиса и предусмотрен штраф до 3,7 тыс. евро, а также тюремный срок до 1 года.

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Напомним, еще в мае этого года комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений передал для регистрации в Верховной Раде законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Напомним, в целях экономии – и для, конечно же, для повышения явки на традиционно непопулярном мероприятии – американские власти решили совместить промежуточные выборы в Конгресс с референдумом насчет легализации марихуаны.

Ранее британское правительство 1 ноября приняло закон о легализации употребления марихуаны в медицинских целях.

Также, как мы уже писали, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обещал рассмотреть возможность легализации наркотиков ради борьбы с насилием в стране.

Кроме того, этим летом Канада стала первой из стран "Большой двадцатки", полностью легализовавшей марихуану.

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