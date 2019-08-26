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Во Франции завершился саммит лидеров "Большой семерки"

26 августа, 21:30

В следующем году ежегодный саммит G7 состоится в США

/ Фото: AFP

В французском городе Биарриц завершился саммит лидеров "Большой семерки" (США, Канады, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Японии).

Как заявил на итоговой пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон, в преддверии саммита наблюдалась существенная напряженность, однако результатом переговоров стало свидетельство единства, сообщает "Голос Америки".

Макрон сообщил о подготовке встречи президентов США Дональда Трампа и Хасана Рухани, чтобы найти решение касательно ядерного соглашения 2015 года.

В свою очередь Трамп заявил, что целью является достижение соглашения, согласно которому Иран не будет иметь ядерного оружия и баллистических ракет, однако для достижения такого соглашения необходимо более длительное время.

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Касаясь торговой войны между США и Китаем, Макрон отметил, что она создает напряженность в мире. Президент Франции заявил, что президент США говорил лидерам "семерки" о своем желании заключить соглашение с Китаем.

В то же время Трамп высказал уверенность в искреннем стремлении Пекина прийти к торговому соглашению с США.

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В следующем году ежегодный саммит "Большой семерки" состоится в США.

Выступая в Биаррице, Трамп сказал, что саммит может пройти на его частном гольф-курорте в Майами. По его словам, решение пока не принято, однако ни одно из других рассматриваемых мест проведения саммита не является столь удачным, как курорт Trump National Doral, поскольку он обладает большой площадью и дает возможность разместить делегации из каждой страны в отдельном здании.

Напомним, страны "Большой семерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Канада и Италия) принимают саммит по очереди. В этом году он проходит во французском городе Биаррице.

Лидеры стран "Большой семерки" на встрече в Биаррице обсудили возможность возвращения России в группу, сообщил Дональд Трамп. Американский президент и до начала встречи не раз давал понять, что сам не против того, чтобы вновь встречаться ввосьмером, тогда как другие члены G7 принять Россию обратно пока не готовы.

Все подробности в спецтеме Cаммит G7

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