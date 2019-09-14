Во Франции "желтые жилеты" напомнили о себе погромами

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Массовые беспорядки в городе Нант на западе Франции отметили 44-ю по счету акцию протеста движения "желтых жилетов", которая в остальных городах прошла в спокойной атмосфере. Согласно последним данным, в ходе манифестации были задержаны 35 человек.

"Акт 44 [протестов „желтых жилетов"] в центре Нанта завершен. Максимальное число участников в течение дня достигло 1,8 тыс. человек, проведено 35 задержаний", — говорится в „Твиттере" национальной полиции. В сообщении также отмечается, что в ходе противостояния с агрессивными демонстрантами пострадали 3 полицейских и 2 жандарма.

Главным лозунгом дня в Нанте стало требование справедливого суда над ответственными за гибель 24-летнего местного жителя Стива Канисо после полицейской операции в конце июня. Мирное шествие, начавшееся с 14:00 по местному времени, спустя всего час переросло в столкновения с полицией и беспорядки. Группы радикально настроенных участников манифестации начали бросать камни, петарды и даже бутылки с зажигательной смесью в стражей порядка, позже они перешли к битью витрин в магазинах и банках. Поскольку организаторы акции призывали всех желающих приходить в черной одежде и с зонтами, хулиганы, также традиционно в черных куртках и масках, довольно легко смешивались с толпой.

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В ходе противостояния полиция активно применяла слезоточивый газ и водометы в ответ на нападения, погромы и попытки радикалов проникнуть в закрытые для манифестаций центральные районы. Стражи порядка с трудом могли совладать с постоянно рассеивающимися и собирающимися вновь группами агрессоров, объявление об окончании уличной акции было распространено лишь в 19:40 по местному времени.

Как сообщалось, сотрудники французской полиции задержали 89 участников манифестации "желтых жилетов" в Париже в субботу, 7 сентября.

Напомним, что в ходе парада по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии – участники протестов "желтых жилетов" освистали президента страны Эммануэля Макрона, когда он ехал в открытом автомобиле по Елисейским полям к площади Конкорд.

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