Во Франции "желтые жилеты" снова выйдут на акции протеста
Власти приняли усиленные меры безопасности в Париже в связи акцией "желтых жилетов"
Французское протестное движение "Желтые жилеты" рассчитывает провести массовые манифестации своих сторонников в канун выборов в европейский парламент. Согласно информации, появившейся в пятницу вечером в социальных сетях, марши протеста, численность участников которых неуклонно снижалась в минувшие недели, вновь пройдут в субботу в столице и крупнейших региональных центрах Франции.
"Нельзя исключать, что лидеры движения попытаются переломить тенденцию и превратить этот раунд противостояния в новый ультиматум властям", — заявил газете Le Figaro высокопоставленный представитель полиции. Он напомнил, что за шесть месяцев, минувшие с момента их начала, численность участников субботних маршей в стране сократилась с 282 тысяч до 15,5 тысяч человек.
Власти приняли усиленные меры безопасности в Париже в связи с 28-й по счету акцией "желтых жилетов". В канун демонстрации префектура столичной полиции специальным распоряжением напомнила о действующем запрете на проведение демонстраций в центральных районах города. Манифестанты вновь не смогут организовать свои марши на Елисейских полях и в кварталах, где расположены Елисейский и Бурбонский дворцы — резиденции президента республики и Национального собрания (нижней палаты парламента).
Напомним, ранее акция французских "желтых жилетов" переросла в столкновения с полицией.
Кроме того, как мы писали, ранее лидеры "желтых жилетов" выступили с критикой предложенных президентом Франции Эммануэлем Макроном реформ и анонсировали новые акции протеста.
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