Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Во Франции "желтые жилеты" в пятницу не решили, где проведут акции в субботу

1 июня, 03:08

Субботняя акция "желтых жилетов" должна стать 29-й по счету в истории движения

Фото: REUTERS/Charles Platiau
Фото: REUTERS/Charles Platiau.

Французское движение "желтые жилеты" в пятницу вечером еще не решило, где проведет свои очередные субботние марши. Об этом свидетельствуют сообщения различных его групп в социальных сетях.

Субботняя акция "желтых жилетов" должна стать 29-й по счету в истории движения, начавшегося во Франции осенью минувшего года. На своей странице в Facebook представители одной из групп сообщили, что их обращение с просьбой разрешить манифестацию на Елисейских Полях было вновь отклонено столичной префектурой.

Есть тенденция снижения активности "желтых жилетов". В правоохранительных органах Франции считают, что движение выдыхается, и последние протестные мероприятия могут оказаться его агонией.

Но ранее сообщалось и о напряженности в ходе манифестаций в ряде регионов. Так, в Амьене 800 (по данным полиции) манифестантов проводили акцию под лозунгом "Достанем Макрона у него дома" (Амьен – родной город французского президента). Полиция применила против участников акции, бросавших в нее камни и бутылки, слезоточивый газ.

Напомним, ранее акция французских "желтых жилетов" переросла в столкновения с полицией. 

Кроме того, как мы писали, ранее лидеры "желтых жилетов" выступили с критикой предложенных президентом Франции Эммануэлем Макроном реформ и анонсировали новые акции протеста. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Франция, протест, акции, желтые жилеты

Вы сейчас просматриваете новость " Во Франции "желтые жилеты" в пятницу не решили, где проведут акции в субботу". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Движение выдыхается": во Франции прошла очередная акция "желтых жилетов"

25 мая, 23:45

Нынешняя акция показала самую низкую за шесть месяцев существования движения явку манифестантов

Во Франции "желтые жилеты" снова выйдут на акции протеста

25 мая, 02:27

Власти приняли усиленные меры безопасности в Париже в связи акцией "желтых жилетов"

Движение "желтых жилетов" установило свой новый антирекорд мобилизации

19 мая, 03:12

В последние недели наблюдается снижение активности участников протестов

Во Франции на акцию вышло рекордно низкое количество "желтых жилетов"

12 мая, 20:48

Митинги и шествия прошли в Париже, Лионе и Страсбурге

Акция французских "желтых жилетов" переросла в столкновения с полицией

11 мая, 23:07

Наиболее активные действия "желтых жилетов" в эту субботу ожидались в Нанте и Лионе

"Желтые жилеты" снова бастуют: яркие видео с улиц Франции

11 мая, 17:45

В Париже акция завершилась гораздо раньше из-за внезапно начавшегося ливня

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Бывшая жена Валерия Меладзе откровенно о разводе с певцом

30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась спустя 2 недели

Впервые за долгое время: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Легендарная модель авто исчезнет с рынка

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Вчера, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

30 мая, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь