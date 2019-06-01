Во Франции "желтые жилеты" в пятницу не решили, где проведут акции в субботу
Субботняя акция "желтых жилетов" должна стать 29-й по счету в истории движения
Французское движение "желтые жилеты" в пятницу вечером еще не решило, где проведет свои очередные субботние марши. Об этом свидетельствуют сообщения различных его групп в социальных сетях.
Субботняя акция "желтых жилетов" должна стать 29-й по счету в истории движения, начавшегося во Франции осенью минувшего года. На своей странице в Facebook представители одной из групп сообщили, что их обращение с просьбой разрешить манифестацию на Елисейских Полях было вновь отклонено столичной префектурой.
Есть тенденция снижения активности "желтых жилетов". В правоохранительных органах Франции считают, что движение выдыхается, и последние протестные мероприятия могут оказаться его агонией.
Но ранее сообщалось и о напряженности в ходе манифестаций в ряде регионов. Так, в Амьене 800 (по данным полиции) манифестантов проводили акцию под лозунгом "Достанем Макрона у него дома" (Амьен – родной город французского президента). Полиция применила против участников акции, бросавших в нее камни и бутылки, слезоточивый газ.
Напомним, ранее акция французских "желтых жилетов" переросла в столкновения с полицией.
Кроме того, как мы писали, ранее лидеры "желтых жилетов" выступили с критикой предложенных президентом Франции Эммануэлем Макроном реформ и анонсировали новые акции протеста.
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