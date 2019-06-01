Во Франции "желтые жилеты" вышли на очередную акцию протеста
В нынешнюю субботу число манифестантов было наименьшим за всю историю движения
Около 9,5 тыс. человек приняли участие в манифестациях "желтых жилетов" во Франции в субботу. Такие данные на 18:00 по парижскому времени привели в МВД страны.
В Париже, согласно обновленным данным, на акции протеста вышли 1,5 тыс. человек. Как напомнили в министерстве, в прошлую субботу в манифестациях приняли участие 12,5 тыс. человек, из которых 2,1 тыс. были мобилизованы в столице.
Таким образом, в нынешнюю субботу число манифестантов было наименьшим за всю историю движения, которое началось в середине ноября. По информации самих организаторов, данные которых часто расходятся с официальной статистикой МВД, в нынешних манифестациях во Франции участвовали около 23 тыс. человек.
Демонстрации в этот день также прошли в Тулузе, Лионе и ряде других городов. В субботу вечером глава МВД Франции Кристоф Кастанер и госсекретарь при министерстве Лоран Нуньес провели видеоконференцию с префектами французских департаментах, в ходе которой подвели итоги субботней акции.
Напомним, ранее акция французских "желтых жилетов" переросла в столкновения с полицией.
Кроме того, как мы писали, ранее лидеры "желтых жилетов" выступили с критикой предложенных президентом Франции Эммануэлем Макроном реформ и анонсировали новые акции протеста.
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