Военные корабли РФ подошли к границам Латвии

Сегодня, 15:51

Вблизи морских границ Латвии замечены три корабля ВМС России

Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

Российские военные корабли трех разных классов подошли практически вплотную к морским границам Латвии. Об этом сообщает BNS со ссылкой на Национальные вооруженные силы.

"В эксклюзивной экономической зоне Латвии в 12 морских милях от территориальных вод страны находились российские корабли класса "СБ-121" и "Каштан", а в шести с половиной морских милях от территориальных вод – десантный корабль класса Ropucha", – говорится в сообщении.

1526129047.1743

Напомним, в конце апреля Национальные вооруженные силы Латвии сообщили о том, что недалеко от морских границ государства были зафиксированы два военных корабля Российской Федерации.

Ранее латвийский президент Раймонд Вейонис заявил, что заявленные Россией ракетные стрельбы в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море являются демонстрацией силы и в некоторой степени провокацией против НАТО с целью выяснить их реакцию.

Как сообщалось, российские военные корабли и авиацию засекли у границ Латвии в октябре 2017 года. 

Латвия не один раз заявляла о приближении военных кораблей РФ к своим границам. В 2016 году военные самолеты и корабли РФ в прошлом году приближались к латвийским границам 209 раз
Латвия, ВМС, корабли, вооруженные силы, российские, десантный корабль
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

фото sevkor.ru

В Крыму российский корабль провел артиллерийские стрельбы

8 Марта, 02:03

Отмечается, что стрельбы выполнялись по сухопутным целям в районе полигона Опук

США

Фото: ITV

У авианосца США "Гарри Трумэн" в Средиземном море появился российский "хвост"

Сегодня, 14:02

За американским кораблем пристально наблюдает российский фрегат на расстоянии видимости
Загрузка...
Загрузка...