Военные корабли РФ подошли к границам Латвии

Российские военные корабли трех разных классов подошли практически вплотную к морским границам Латвии. Об этом сообщает BNS со ссылкой на Национальные вооруженные силы.

"В эксклюзивной экономической зоне Латвии в 12 морских милях от территориальных вод страны находились российские корабли класса "СБ-121" и "Каштан", а в шести с половиной морских милях от территориальных вод – десантный корабль класса Ropucha", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце апреля Национальные вооруженные силы Латвии сообщили о том, что недалеко от морских границ государства были зафиксированы два военных корабля Российской Федерации.

Ранее латвийский президент Раймонд Вейонис заявил, что заявленные Россией ракетные стрельбы в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море являются демонстрацией силы и в некоторой степени провокацией против НАТО с целью выяснить их реакцию.

Как сообщалось, российские военные корабли и авиацию засекли у границ Латвии в октябре 2017 года.

Латвия не один раз заявляла о приближении военных кораблей РФ к своим границам. В 2016 году военные самолеты и корабли РФ в прошлом году приближались к латвийским границам 209 раз