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Волна вандализма против сетей 5G достигла Польши

9 июня, 06:30

Юрий Божко Юрий Божко

Правительство Польши уверено, что вскоре люди осознают важность 5G-коммуникаций

Волна вандализма против установки вышек сотовой связи 5G достигла Польши. В течение нескольких недель наблюдается усиление "антисетевых" движений, которые включают разрушение телекоммуникационной инфраструктуры. Сжигание столбов для размещения клеток – не единичные случаи. Такое заявление сделала заместитель министра информации Польши Ванда Бук.

Первый такой случай был зарегистрирован в прошлом году и даже был в некотором смысле комичен, поскольку разрушителей задержали из-за их собственной оплошности. Так, группа людей, которые разрушали вышку, транслировала свои действия онлайн, для чего им была нужна именно та вышка, которую они разрушили. Но в Польше имеется несколько тысяч вышек сотовой сети 5G, что не позволяет охранять каждую из них.

"Нам известно, что действия движения противников 5G и распространение дезинформации о вреде 5G являются целевыми, и эти группы получают финансирование для своей деятельности", – сказала Бук.

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Она отметила, что правительство активно противодействует атакам на мобильную связь 5G, не только проводя образовательные кампании, но и вовлекая правоохранительные органы. Заместитель министра признает, что это нелегкая задача, так как очень трудно противодействовать эмоциям с помощью лекций по физике, особенно когда общественность плохо информирована по этому вопросу.

Бук выразила надежду, что общество проявит больший интерес к современным технологиям, "потому что эпидемия коронавируса заставила людей понять важную роль интернета и мобильных телефонов в их жизни".

Напомним, в мае 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Об обеспечении услуг для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения" и отметил, что связь 5G в 2020 году заработает в большинстве стран ЕС, поэтому он подписал указ, который четко определяет график запуска связи пятого поколения в 2020 году в Украине.

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Польша связь вышка 5G правоохранительные органы

Источник: ТАСС

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