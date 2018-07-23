Восемь стран ЕС помогают Швеции справиться с лесными пожарами

Восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране. Об этом сообщает Еврокомиссия на своей странице в Twitter.

"Мы помогли обеспечить рекордный уровень поддержки, чтобы помочь Швеции в борьбе с беспрецедентными лесными пожарами. Сегодня было предоставлено 7 пожарных самолетов, 7 вертолетов, 60 единиц транспорта и более 340 человек персонала", – говорится в сообщении.

Помощь через механизм гражданской защиты ЕС на запрос шведского правительства прислали Франция, Италия, Германия, Литва, Дания, Португалия, Польша и Австрия.

Напомним, шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране.

Лесные пожары стали одним из крупнейших вызовов для шведских служб спасения. Им не хватает техники и рабочей силы, необходимых для борьбы со стихией. Премьер Швеции заявил о "чрезвычайной ситуации".

Крупнейшие пожары продолжаются в нескольких километрах к северу от Стокгольма, в центральной Швеции. В четверг и пятницу там эвакуировали несколько деревень.

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