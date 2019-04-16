Восстановить Нотр-Дам за три года: экс-министр озвучил срок реконструкции
Сгоревший собор необходимо восстановить в кратчайшие сроки, считает экс-глава Минкульта Жак Ланг
На восстановление Собора Парижской Богоматери после масштабного пожара накануне необходимо отвести кратчайшие сроки – не 10 или 15 лет, как уже заявили в правительстве, а три года.
Так 16 апреля заявил агентству AFP бывший министр культуры Франции Жак Ланг (1981-1986 и 1988-1993).
"Вчера я слышал, что на реконструкцию понадобится десяток лет. Это что, шутка? Надо отвести на это короткий срок – в прошлом мы уже так делали для исключительных объектов. Нужно сделать то же самое и здесь – дать себе не 10-15 лет, а три года", – сказал экс-глава французского Минкульта.
Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.
Как мы уже писали, на данный момент возгорание практически удалось побороть – спасатели "добивают" мелкие очаги огня, которые остались внутри здания. Хотя с улицы уже дыма не видно, пожарные продолжают работать внутри - следят за остаточными очагами и охлаждают горячие конструкции, чтобы пожар не возобновился.
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