Вскрыта сеть агентуры Кремля в Лондоне: каждый второй россиянин – информатор ГРУ и ФСБ

Сегодня, 12:47

Кремль информирует и половина сотрудников посольства и торгпредства РФ в Соединенном Королевстве

Фото: AFP
Фото: AFP

Примерно 75 тыс. россиян в Лондоне активно сотрудничают с российскими спецслужбами (в частности, ГРУ, ФСБ и Службой внешней разведки), что составляет половину от всех выходцев из России в британской столице.

К такому выводу пришли в Henry Jackson Society (HJS), основываясь на данных британской разведки и российского перебежчика. Соответствующий доклад британского исследовательского центра был опубликован 5 ноября.

В частности, разведку РФ информирует и каждый второй сотрудник посольства РФ в Соединенном Королевстве, а среди чиновников торгпредства России их может быть еще больше.

При этом отмечается и неэффективность составленного британской погранслужбой стоп-листа – российские разведчики продолжают беспрепятственно прибывать в страну для проведения враждебных операций.

В этом свете HJS призывает правительство усилить борьбу с российской угрозой, к примеру, частично рассекретив разведданные в целях осведомления общества о масштабах российской деятельности в стране или отозвав аккредитацию в парламенте у тех СМИ, которые служат прикрытием для российских шпионов.

Доклад уже был одобрен бывший директор Ми-6 Ричард Дирлав.

Ранее общество уже сообщало, что на территории Соединенного Королевства орудуют порядка семи сотен российских шпионов, из которых не менее 200 – офицеры разведки и 500 – их информаторы. Это вдесятеро больше, чем во времена холодной войны.

Напомним, что журналистское расследования показало, что ряд пэров в Палате лордов тесно связаны с Россией.
Россия, Великобритания, Лондон, шпионаж, исследование, российские спецслужбы
Источник:

"Сегодня"

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