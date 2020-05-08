Выборы польского президента при помощи почты: Дуда подписал закон

Но планировавшиеся ранее на 10 мая выборы президента в Польше не состоятся

Президент Польши Анджей Дуда 8 мая подписал закон о проведении выборов главы страны дистанционно — при помощи почты.

Об этом заявил его пресс-секретарь Блажей Спыхальский.

Теперь в государстве можно организовать выборы президента при помощи почты без необходимости посещения гражданами избирательных участков.

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Планировавшиеся ранее на 10 мая выборы президента в Польше не состоятся. Государственная избирательная комиссия в условиях пандемии коронавируса не подготовила все необходимое для проведения традиционных выборов, а работа над законом о волеизъявлении по почте затянулась до 6 мая 2020 года.

После 10 мая 2020 года и признания Верховным судом выборов несостоявшимися в связи с тем, что они не были проведены, спикер Сейма Польши объявит об организации новых президентских выборов. Как ожидается, новое голосование пройдет в июне или июле 2020 года.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Польша начала выдавать визы украинским заробитчанам.

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