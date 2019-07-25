Выглядит как новенький: в Европе на дне моря нашли корабль XVI века

У утонувшего судна уцелел весь корпус, мачты и даже пушки на бортах

Ранее в этом году в Тихом океане обнаружили потопленный в 1942 году авианосец USS Wasp, а теперь на дне Балтийского моря исследователи нашли корабль, которому не менее 500 лет.

По данным ученых, судно находится в идеальном состоянии: уцелел весь корпус, мачты, даже трюмный насос и система подъема якоря, а на бортах установлены пушки.

Корабль на морском дне заметили еще в 2009 году. Но только сейчас исследователям удалось получить качественные снимки судна и создать его компьютерную модель

Напомним, прошлой осенью в провинции Эстфолл на северо-востоке Норвегии нашли древнее место захоронения викингов и 20-метровый корабль на глубине 1,5 м под землей. Несмотря на то, что захоронение может датироваться XI веком, археологи пока не планируют начинать раскопки.

Кроме того, как мы уже писали, британские ученые во главе с подводным археологом Дэвидом Гиббинсом нашли части затонувшего в XVII веке торгового судна "Президент". Корабль перевозил сокровища, нынешняя стоимость которых составляет приблизительно 10 миллионов долларов.

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