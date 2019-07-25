Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Выглядит как новенький: в Европе на дне моря нашли корабль XVI века

25 июля, 04:19

У утонувшего судна уцелел весь корпус, мачты и даже пушки на бортах


Ранее в этом году в Тихом океане обнаружили потопленный в 1942 году авианосец USS Wasp, а теперь на дне Балтийского моря исследователи нашли корабль, которому не менее 500 лет.

По данным ученых, судно находится в идеальном состоянии: уцелел весь корпус, мачты, даже трюмный насос и система подъема якоря, а на бортах установлены пушки.

Корабль на морском дне заметили еще в 2009 году. Но только сейчас исследователям удалось получить качественные снимки судна и создать его компьютерную модель

Напомним, прошлой осенью в провинции Эстфолл на северо-востоке Норвегии нашли древнее место захоронения викингов и 20-метровый корабль на глубине 1,5 м под землей. Несмотря на то, что захоронение может датироваться XI веком, археологи пока не планируют начинать раскопки.

Кроме того, как мы уже писали, британские ученые во главе с подводным археологом Дэвидом Гиббинсом нашли части затонувшего в XVII веке торгового судна "Президент". Корабль перевозил сокровища, нынешняя стоимость которых составляет приблизительно 10 миллионов долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег корабль, археология, Балтийское море

Вы сейчас просматриваете новость " Выглядит как новенький: в Европе на дне моря нашли корабль XVI века". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве раскопали древнюю улицу XVII-XVIII веков

2 апреля, 12:03

Археологи рассказали об удивительных находках из прошлого

В Израиле найден древнейший город старше пирамид в Египте

18 июля, 20:28

Это открытие изменило представление ученых о мире того времени

Археологи обнаружили древнейший рисунок в человеческой истории (фото)

14 сентября 2018, 07:48

Рисунок был сделан 73 тысячи лет назад, что является рекордом для археологии

Археологи в Перу нашли 800-летние языческие обереги

24 октября 2018, 23:23

20 деревянных статуэток-идолов были найдены в погребальном комплексе, возраст которого составляет более 800 лет

В египетском некрополе найдены мумии: фото древних личностей

29 ноября 2018, 00:18

Саркофаги были обнаружены во время раскопок гробниц около Фив

Блогер показал на видео "затонувший город"

3 декабря 2018, 18:06

Длина "города" 1,6 километра, а ширина – вдвое меньше

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

В чем польза бега для мужчин?

Как выбрать идеальную позу для сна

Американка покоряет Instagram: видео и фото красивой бегуньи

Утренние пробежки: почему так тяжело просыпаться?

"Марвел": в каком порядке смотреть все фильмы

Как действуют беговые тренировки в воде?

Польза меда для бегуна

Синдром мертвых ягодиц: бег способен помочь проблеме

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу

Украинские банкиры: каким будет курс доллара после выборов в Раду
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь