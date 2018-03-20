Высланные российские дипломаты покинут Великобританию

Сегодня, 11:14

20 марта они вылетят в Москву по решению британского правительства

Фото: AFP
Фото: AFP

20 марта российские дипломаты вылетают из Лондона в Москву. Решение о их отправке британское правительство приняло из-за отравления в Солсбери российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

В этот же день Совет национальной безопасности Великобритании планирует обсудить возможные новые меры против России за этого инцидента. 19 марта солидарность с Британией выразили партнеры по ЕС и НАТО. Они осудили нападение с применением нервно-паралитического вещества, разработанной российскими военными.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в очередной раз о том, что Россия виновна в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.  Вину за отравление Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании
Россия, Великобритания, дипломаты, Тереза Мэй, отравление Скрипаля
Источник:

Радио "Свобода"

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