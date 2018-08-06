Взрыв у аэропорта Болоньи: в результате инцидента обвалился кусок эстакады

Сегодня, 17:24

В результате инцидента пострадали не менее 55 человек, один человек погиб

Фото: AFP
Фото: AFP

Возле аэропорта Болоньи взрыв автоцистерны на шоссе привел к обрушению участка эстакады, на котором произошел инцидент. 

В результате происшествия пострадали не менее 55 человек, один человек погиб. К взрыву привело столкновение грузовика с другой машиной. По предварительной информации, взорвались и загорелись химикаты, которые перевозил грузовик.

Огонь перекинулся на автосалон, расположенный у дороги рядом с местом происшествия. В результате загорелись автомобили на стояке. Некоторые из них также взорвались после воспламенения горючего в баках.

На место ЧП прибыли полицейские, пожарные, скорая помощь. Перекрыты близлежащие дороги.

Как известно, причиной произошедшего стал взрыв бензовоза. 6 августа в окрестностях аэропорта имени Гульельмо Маркони в Болонье прогремел мощный взрыв. Как предполагается, взорвался грузовик с нефтепродуктами.

Напомним, во Франции в жилом доме вновь произошел взрыв. На этот раз мощный взрыв прогремел в доме в коммуне Киброн (департамент Морбиан) на западе Франции. В результате происшествия пострадали десять человек. Пять человек были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. По предварительной информации, речь может идти о взрыве бытового газа. После сообщения о взрыве, поступившего на пульт экстренных служб в 02:30 по местному времени, на место прибыло около сотни пожарных, которые до сих пор продолжают бороться с охватившим двухэтажное строение пожаром.
Италия, взрыв, аэропорт, бензовоз

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