Взрыв у аэропорта в Болонье: появились подробности

Сегодня, 16:43

В результате инцидента пострадали не менее 20 человек

Фото: twitter.com/eurasiamap
Фото: twitter.com/eurasiamap

При взрыве возле одного из аэропортов в Италии пострадали не менее 20 человек. Об этом сообщили местные СМИ.

Причиной произошедшего стал взрыв бензовоза. 6 августа в окрестностях аэропорта имени Гульельмо Маркони в Болонье прогремел мощный взрыв. Как предполагается, взорвался грузовик с нефтепродуктами.

Напомним, во Франции в жилом доме вновь произошел взрыв. На этот раз мощный взрыв прогремел в доме в коммуне Киброн (департамент Морбиан) на западе Франции. В результате происшествия пострадали десять человек. Пять человек были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. По предварительной информации, речь может идти о взрыве бытового газа. После сообщения о взрыве, поступившего на пульт экстренных служб в 02:30 по местному времени, на место прибыло около сотни пожарных, которые до сих пор продолжают бороться с охватившим двухэтажное строение пожаром.

Также 4 августа, в результате крушения в Швейцарии старинного самолета Junkers Ju-52 погибло 20 человек. Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.

Также в Швейцарии в субботу, 4 августа на территории полукантона Нидвальден потерпел крушение легкомоторный самолет.
Италия, взрыв, аэропорт, бензовоз

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