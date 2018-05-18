Яд и взрывчатка: во Франции предотвратили масштабный теракт

Сегодня, 10:57

Правоохранители арестовали двух молодых людей, уроженцев Египта

 

Французские правоохранители. Фото: AFP
Французские правоохранители. Фото: AFP

Во Франции предотвратили очередной теракт. Как сообщил в интервью телеканалу Бэ-эф-эм глава Министерства внутренних дел Франции Жерар Колон, правоохранительные органы предотвратили теракт, который планировался на территории страны, передает ТАСС.

По его словам, "были арестованы двое молодых людей, уроженцы Египта, которые планировали теракт с применением взрывчатки или яда".

Напомним, 23 марта неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в городе Требе, а затем захватил заложников в супермаркете. 

Французская прокуратура открыла дело по факту террористической атаки. Позже стало известно, что человек, захвативший заложников в супермаркете города Треб во Франции, – убит. ППозже в МВД Франции сообщили, что нападавшим оказался проживавший в Каркассоне уроженец Марокко Редуан Лакдим. Также сообщалось о его возможной причастности к "Исламскому государству".

В результате теракта погибло четыре человека, в том числе подполковник полиции Арно Бельтрам, который обменял себя на заложников.
Франция, теракт, взрывчатка

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