Бойня в супермаркете: число жертв теракта во Франции возросло

Сегодня, 10:11

Франция никогда не забудет героизм, храбрость и самопожертвование подполковника жандармерии

Террорист устроил бойню в супермаркет. Фото: AFP
Террорист устроил бойню в супермаркет. Фото: AFP

В ночь на субботу, 24 марта, в госпитале скончался подполковник жандармерии, обменявший себя на заложников во время теракта в городе Треб недалеко от Каркасона на юге Франции.

Эту печальную новость глава МВД Франции Жерар Коллон сообщил в своем Twitter.

"Подполковник Арно Бельтрам скончался... Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и жертву", – написал министр.

Напомним, 23 марта неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в Требе, а затем захватил заложников в супермаркете. Также сообщалось о его возможной причастности к ИГИЛ.

Французская прокуратура открыла дело по факту террористической атаки. Позже стало известно, что человек, захвативший заложников в супермаркете города Треб во Франции, – убит. 

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Четвертым погибшим стал подполковник Арно Бельтрам. Фото AFP 

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о трех погибших и 16 раненых в результате серии атак на юге страны.

"Наша страна пережила исламистское террористическое нападение", – заявил Макрон.

Еще 16 человек, по данным властей Франции, получили ранения, двое находились в тяжелом состоянии. Одним из пострадавших оказался подполковник жандармерии, который вызвался заменить собой заложников.

Макрон подтвердил, что нападавший был ликвидирован во время штурма супермаркета, посетителей которого он взял в заложники. По данным МВД Франции, им оказался проживавший в Каркассоне уроженец Марокко Редуан Лакдим. 
Франция, теракт, жертвы, супермаркет, бойня, ИГИЛ
Источник:

"Сегодня"

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