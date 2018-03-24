Бойня в супермаркете: число жертв теракта во Франции возросло

Франция никогда не забудет героизм, храбрость и самопожертвование подполковника жандармерии

В ночь на субботу, 24 марта, в госпитале скончался подполковник жандармерии, обменявший себя на заложников во время теракта в городе Треб недалеко от Каркасона на юге Франции.

Эту печальную новость глава МВД Франции Жерар Коллон сообщил в своем Twitter.

"Подполковник Арно Бельтрам скончался... Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и жертву", – написал министр.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 марта 2018 г.

Напомним, 23 марта неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в Требе, а затем захватил заложников в супермаркете. Также сообщалось о его возможной причастности к ИГИЛ.

Французская прокуратура открыла дело по факту террористической атаки. Позже стало известно, что человек, захвативший заложников в супермаркете города Треб во Франции, – убит.

Четвертым погибшим стал подполковник Арно Бельтрам. Фото AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о трех погибших и 16 раненых в результате серии атак на юге страны.

"Наша страна пережила исламистское террористическое нападение", – заявил Макрон.

Еще 16 человек, по данным властей Франции, получили ранения, двое находились в тяжелом состоянии. Одним из пострадавших оказался подполковник жандармерии, который вызвался заменить собой заложников.

Макрон подтвердил, что нападавший был ликвидирован во время штурма супермаркета, посетителей которого он взял в заложники. По данным МВД Франции, им оказался проживавший в Каркассоне уроженец Марокко Редуан Лакдим.