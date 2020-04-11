Ядерное оружие США в Германии: в СМИ просочились новые данные

Американские ядерные боеголовки и ракеты модернизировали, но никуда не убрали

США модернизировали свое ядерное оружие, дислоцированное в Германии. секретная операция по модернизации прошла еще осенью 2019 года, но не разглашалась, вероятнее всего, из-за скандала со смертью американских военных на одной из авиабаз в Германии в январе 2020 года. Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel в рамках модернизации с авиабазы в Бюхеле, расположенной на западе ФРГ, в США были вывезены около 20 термоядерных бомб типа B61. После обновления программного обеспечения боевые системы были через два дня возвращены обратно.

Вашингтон проинформировал Берлин об операции лишь незадолго до ее проведения, говорится далее в сообщении. Бундесвер находился в готовности оказать помощь в случае возникновения проблем при транспортировке. Минобороны США отказалось сообщать детали операции, указав лишь на то, что при перевозке американского атомного оружия всегда соблюдаются строгие нормы безопасности.

В период холодной войны США разместили в Западной Европе значительное количество ядерных боеголовок. После 1991 года большую их часть вывезли, но около 150 бомб до сих пор остаются на континенте и хранятся на территории разных стран, в том числе Италии, Бельгии, Нидерландов, Германии и Турции.

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В Бюхеле расположена база 33-й тактической эскадры германских ВВС. В случае необходимости немецкие пилоты на самолетах Tornado смогли бы доставить американские бомбы к цели. Эта стратегия совместного использования ядерного оружия – часть программы НАТО, куда входят Германия и США.

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Официально ни Вашингтон, ни Берлин не подтверждают наличие американского ядерного оружия на территории Германии.

Ранее сообшщалось о планах США построить в Польше свою военную базу. Министр Блащак еще в ноябре называл это решенным вопросом. Он также отметил, что вопрос заключается не в самом размещении американских войск на территории Польши, а в том, каким образом это будет происходить.

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