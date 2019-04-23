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Языковая реформа в Латвии – Конституционный суд принял важное решение

Сегодня, 16:59

Решение суда окончательное, не подлежит оспариванию и вступает в силу с момента его провозглашения

Фото: Pixabay

Конституционный суд Латвии признал реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения соответствующей основному закону республики. Такое решение КС во вторник огласила заместитель председателя суда Санита Осипова.

"Решение суда окончательное, не подлежит оспариванию и вступает в силу с момента его провозглашения", – указала она.

КС постановил, что принятая в марте прошлого года языковая реформа в школах нацменьшинств соответствуют ряду статей конституции Латвии, в том числе второму предложению 91-й статьи, которое гласит, что "права человека реализуются без какой-либо дискриминации".

Реформа также соответствует 112-й статье конституции, согласно которой "каждый имеет право на образование, государство обеспечивает возможность бесплатного получения основного и среднего образования", а также 114-й статье, которая гласит, что "лица, принадлежащие к нацменьшинствам, имеют право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность".

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы начнется с начала нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021 года.

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Тег Латвия, язык, реформа

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Источник:

ТАСС

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