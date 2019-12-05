Юбилейный саммит НАТО: тень Путина, шутки над Трампом и скандальные заявления Макрона

Даже Анджей Дуда, говоря о ревизионистской политике Кремля и военной агрессии против Украины, фактически поддержал Макрона в том, что Россия для НАТО не враг и не угроза

Фото: nato.int

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Турция разблокировала утверждение Альянсом новых оборонных планов стран Балтии и Польши из-за растущей угрозы со стороны России. Именно это стало одним из главных итогов юбилейной встречи лидеров НАТО в Лондоне. Также Альянс официально призвал Китай сесть за стол переговоров, чтобы не допустить новой гонки вооружений после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который, как известно, нарушила Россия, развернув в Калининградской области запрещенные Договором системы. Именно с этим и связано утверждение Альянсом новых оборонных планов для Польши и стран Балтии. Однако, деталей в НАТО пока не озвучивают. Ну а следующая встреча лидеров Альянса, судя по принятому в среду итоговому коммюнике, состоится в 2021 году. Правда, будет ли это саммит, или лидеры снова ограничатся статусом встречи, пока неизвестно.

Прием у Ее Величества

Премьер Великобритании Борис Джонсон был не в восторге от проведения юбилейной встречи союзников в Лондоне. Решение об этом принималось во время премьерства Терезы Мэй, когда до дедлайна по Brexit было еще далеко, а о досрочных парламентских выборах никто не думал.

С одной стороны, абсолютно логично, что юбилейная встреча лидеров Альянса прошла в Лондоне, так как именно здесь была открыта первая штаб-квартира НАТО. С другой, из-за досрочных парламентских выборов 12 декабря, которые британская пресса уже окрестила "Brexit elections" (выборами Брексита – Авт.), и тотального недоверия британцев Дональду Трампу (по опросам Gallup и YouGov, больше половины британцев считают политику Трампа неправильной – Авт.), Борис Джонсон, лидер консерваторов, не хотел, чтобы оппозиция сыграла на его контактах с Белым домом.

/ Фото: Сегодня

Несмотря на то, что лидер лейбористов Джереми Корбин критикует НАТО, симпатизирует России и обвиняет консерваторов в том, что они хотят "продать" британскую медицину американцам в обмен на выгодное Лондону торговое соглашение с Вашингтоном после Brexit, он хочет провести повторный референдум по членству в ЕС. А Дональд Трамп, как известно, поддерживает Brexit.

Именно поэтому не было отдельной двусторонней встречи Бориса Джонсона с Дональдом Трампом, а во время официального приема вечером 3 декабря в резиденции на Даунинг-стрит и в Букингемском дворце, британский премьер избегал совместных с американским президентом фото. Правда, даже такая излишняя осторожность не уберегла Бориса Джонсона от скандала. На вечернем приеме в Букингемском дворце у Ее Величества журналисты сняли на видео, как Борис Джонсон в компании президента Франции Эммануэля Макрона, канадского и нидерландского премьеров Джастина Трюдо и Марка Рютте якобы смеялись над Дональдом Трампом. Имен никто не называл, но на видео слышно, как Трюдо говорит о некоем заявлении Трампа, от которого даже у членов американской делегации "отвисла челюсть до пола".

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP — Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019

/ Фото: Сегодня

Позже на итоговой пресс-конференции в гольф-отеле The Grove, где проходил второй и официальный день встречи лидеров НАТО, Джастин Трюдо подтвердил, что они действительно говорили о Трампе. Но речь, по его словам, шла о заявлении американского президента, что следующий саммит G7 пройдет в официальной резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде (ранее Трампа раскритиковали за то, что он хотел провести саммит "семерки" в своем гольф-клубе). Трюдо добавил, что это заявление стало неожиданностью даже для лидеров G7. Но Трамп к тому моменту уже успел назвать Трюдо "двуличным", отменить свою итоговую пресс-конференцию и досрочно прервать свой визит в Лондон.

Вето Турции и заявления Макрона

Самой обсуждаемой темой двухдневной встречи лидеров Альянса в Лондоне стали, конечно же, противоречивые заявления Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО" в интервью журналу The Time. За это французский президент сначала напоролся на критику своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, который посоветовал Макрону "проверить свой мозг", а потом и самого Дональда Трампа. На пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом в первый день неформального саммита президент США назвал высказывания Макрона "оскорбительными" и "отвратительными".

Перепалка продолжилась позже на совместной пресс-конференции после двусторонних переговоров с Макроном, где Трамп спросил, не желает ли Франция принять обратно французских террористов, захваченных в Сирии и Ираке. Эммануэль Макрон признал, что его заявления вызвали определенную реакцию, добавив, что "остается при своих взглядах".

Позже Макрон объяснил, что его заявления были связаны с позицией Турции. Накануне встречи лидеров НАТО Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил заблокировать утверждение Альянсом новых оборонных планов для Польши и стран Балтии, пока союзники не признают террористами силы самообороны сирийских курдов, которых поддерживали США. Но на итоговой пресс-конференции в гольф-отеле The Grove Йенс Столтенберг заявил, что Турция сняла свое вето, а Макрон добавил, что в начале следующего года лидеры Франции, Великобритании и Германии проведут отдельную встречу с Эрдоганом, чтобы обсудить Сирию.

/ Фото: Сегодня

Но главный вопрос, который беспокоит практически всех союзников, остался нерешенным. Турция уже начала тестировать закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400, открыто заявляя о возможности дополнительной закупки этих систем вместе с российскими истребителями Су-35. На итоговой пресс-конференции Йенс Столтенберг заявил, что ЗРК С-400 никогда не будут интегрированы в системы НАТО. Но в США по-прежнему считают, что в случае попадания на радары российских С-400 американских истребителей F-35, Москва может может получить секретные данные об их технических характеристиках.

Итоги для Украины

Юбилейный саммит НАТО прошел как раз накануне 25-й годовщины подписания Будапештского меморандума. В 1994 году Киев, фактически, заставили сдать третий в мире ядерный арсенал в обмен на гарантии суверенитета и безопасности США, Великобритании и России (позже к ним присоединились Франция и Китай). Но наивно было ожидать, что на юбилейной встрече в Лондоне кто-то вспомнит о Будапештском меморандуме. Да и об Украине на итоговых пресс-конференциях второго дня саммита говорили лишь премьер Канады и президент Польши. Но даже Анджей Дуда, говоря о ревизионистской политике Кремля и военной агрессии против Украины, фактически поддержал Макрона в том, что Россия для НАТО не враг и не угроза.

/ Фото: Сегодня

Отовсюду звучали призывы сохранять диалог с Россией. Даже в итоговой декларации встречи лидеров Альянса были довольно слабые формулировки о том, что Альянс "продолжит взвешенно и ответственно подходить к развертыванию Россией новых ракет средней дальности, что привело к прекращению действия Договора ДРСМД, и которые представляют значительный риск для евроатлантической безопасности".

Но, справедливости ради, стоит заметить, что и в первый день неформального саммита во время конференции NATO Engages, которая прошла в Central Hall Westminster, все бы и дальше говорили о необходимости диалога с Россией, если бы не выступление нашего министра иностранных дел Вадима Пристайко, который решил приехать в Лондон в последний момент. Во время выступления на панельной дискуссии "От Балтийского до Черного моря: безопасность на передовой НАТО", Пристайко напомнил Альянсу об ошибке Бухарестского саммита 2008 года, когда Украине и Грузии не дали ПДЧ, сравнил россиян с террористами, а в отдельном интервью Sky News сказал, что Украина хочет Ruxit (по аналогии с Brexit – Авт.) – чтобы Россия покинула Украину.

Напомним, ранее в НАТО поддержали разведение войск на Донбассе.

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