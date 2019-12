Юбилейный саммит НАТО: тень Путина, шутки над Трампом и скандальные заявления Макрона

Турция разблокировала утверждение Альянсом новых оборонных планов стран Балтии и Польши из-за растущей угрозы со стороны России. Именно это стало одним из главных итогов юбилейной встречи лидеров НАТО в Лондоне. Также Альянс официально призвал Китай сесть за стол переговоров, чтобы не допустить новой гонки вооружений после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который, как известно, нарушила Россия, развернув в Калининградской области запрещенные Договором системы. Именно с этим и связано утверждение Альянсом новых оборонных планов для Польши и стран Балтии. Однако, деталей в НАТО пока не озвучивают. Ну а следующая встреча лидеров Альянса, судя по принятому в среду итоговому коммюнике, состоится в 2021 году. Правда, будет ли это саммит, или лидеры снова ограничатся статусом встречи, пока неизвестно.

Премьер Великобритании Борис Джонсон был не в восторге от проведения юбилейной встречи союзников в Лондоне. Решение об этом принималось во время премьерства Терезы Мэй, когда до дедлайна по Brexit было еще далеко, а о досрочных парламентских выборах никто не думал.

С одной стороны, абсолютно логично, что юбилейная встреча лидеров Альянса прошла в Лондоне, так как именно здесь была открыта первая штаб-квартира НАТО. С другой, из-за досрочных парламентских выборов 12 декабря, которые британская пресса уже окрестила "Brexit elections" (выборами Брексита – Авт.), и тотального недоверия британцев Дональду Трампу (по опросам Gallup и YouGov, больше половины британцев считают политику Трампа неправильной – Авт.), Борис Джонсон, лидер консерваторов, не хотел, чтобы оппозиция сыграла на его контактах с Белым домом.

Несмотря на то, что лидер лейбористов Джереми Корбин критикует НАТО, симпатизирует России и обвиняет консерваторов в том, что они хотят "продать" британскую медицину американцам в обмен на выгодное Лондону торговое соглашение с Вашингтоном после Brexit, он хочет провести повторный референдум по членству в ЕС. А Дональд Трамп, как известно, поддерживает Brexit.

Именно поэтому не было отдельной двусторонней встречи Бориса Джонсона с Дональдом Трампом, а во время официального приема вечером 3 декабря в резиденции на Даунинг-стрит и в Букингемском дворце, британский премьер избегал совместных с американским президентом фото. Правда, даже такая излишняя осторожность не уберегла Бориса Джонсона от скандала. На вечернем приеме в Букингемском дворце у Ее Величества журналисты сняли на видео, как Борис Джонсон в компании президента Франции Эммануэля Макрона, канадского и нидерландского премьеров Джастина Трюдо и Марка Рютте якобы смеялись над Дональдом Трампом. Имен никто не называл, но на видео слышно, как Трюдо говорит о некоем заявлении Трампа, от которого даже у членов американской делегации "отвисла челюсть до пола".

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP