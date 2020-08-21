Отравление Навального: Германия направила за российским оппозиционером самолет – СМИ

ФРГ направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в коме, чтобы забрать российского оппозиционера Алексея Навального на лечение в Берлин.

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Как сообщает "Интерфакс", он может прибыть в Германию уже в пятницу, 21 августа, и лечиться в берлинской больнице "Шарите". Стоимость перелета и лечения будут оплачиваться частными лицами.

Сообщается, что ранее российская сторона выдала все необходимые разрешения на транспортировку Навального из России.

В то же время, в пресс-службе Минздрава Омской области изданию сообщили, что врачи омской больницы скорой медицинской помощи совместно с прибывшими специалистами из Москвы проводят в настоящее время консилиум по состоянию Навального.

"С московскими специалистами сейчас идет консилиум, они здесь. В рамках расширенного консилиума осматривают пациента. После осмотра они примут какое-то решение, транспортабелен он или нет", – сказала представитель пресс-службы.

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Напомним, что Алексею Навальному стало резко плохо прямо на борту пассажирского лайнера во время перелета из Томска в Москву 20 августа. По этой причине самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали.

В то же время, видео из аэропорта Томска опровергает версию, что ему могли что-то подмешать в чай – стакан с напитком он брал не сам, ему его дал помощник.

Ранее мы сообщали, что если подтвердится "российский след" в отравлении Навального, США будут учитывать это в сотрудничестве в будущем.

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