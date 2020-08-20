Отравление Навального: появилось видео, как политик пьет чай в аэропорту

Пока российский политик Алексей Навальный находится в коме в больнице скорой медицинской помощи № 1 в Омске, СМИ опубликовали видео с камер наблюдений аэропорта Томска, где оппозиционер пил чай и предположительно мог быть отравлен.

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"На видео с камер наблюдений аэропорта Томска видно, что Алексей садится за столик без напитка. Позже стаканчик приносит ему Илья Пахомов, сотрудник ФБК, помощник Навального. Таким образом, на стойке никто не мог знать, для кого готовится напиток", -пишет Telegram-канал Mash.

Навальный в аэропорту

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Как известно, утром 20 августа, самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Алексея Навального, который находился на борту. Политика экстренно госпитализировали. Позже стало известно, что он впал в кому.

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Журналисты узнали о предварительном диагнозе, который в медицинских документах указали омские врачи – это кома неясного генеза и подозрение на острое отравление. Однако официально врачи заявлений по поводу диагноза Навального пока что не делали.

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В окружении Навального считают, что оппозиционер мог быть отравлен, подозревают, что яд ему могли подсыпать в чай, который он выпил в аэропорту Томска перед вылетом.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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