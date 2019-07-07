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Загадка Бэнкси: таинственный художник мог засветится на телевидении (видео)

7 июля, 04:31

Лицо уличного мастера желают увидеть миллионы людей по всему миру


Британский телеканал ITVLondon показал, как может выглядеть всемирно известный и таинственный уличный художник Бэнкси, которого никто никогда не видел.

Копаясь в архивах, журналисты нашли вероятное интервью с анонимным мастером, записанное еще в 2003 году.

На снятых кадрах показан молодой мужчина в бейсболке – его лицо прикрыто платком, видно только глаза.

Мужчина говорит в камеру только полминуты, а затем рисует несколько картин, авторство которых впоследствии припишут таинственном художнику. Впрочем, утверждать наверняка, что герой интервью именно Бэнкси, редакция не берется.

Напомним, Бэнкси нарисовал в лондонском аэропорту Хитроу новое концептуальное граффити, раскрывающее тему выхода Великобритании из ЕС. На изображении можно увидеть грызуна, изображенного на дверном ролете. Сверху располагается надпись KEEP OUT, что в переводе с английского означает "Не пускать". 

Мы также писали, что в прошлом году работу этого художника продали за более чем 130 тыс. долларов. На граффити изображен мальчик, который ловит языком пепел. Рисунок достался арт-дилеру Джону Брандлеру.

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Тег художник, граффити, искусство, современное искусство, бэнкси

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