Загадка Бэнкси: таинственный художник мог засветится на телевидении (видео)
Лицо уличного мастера желают увидеть миллионы людей по всему миру
Британский телеканал ITVLondon показал, как может выглядеть всемирно известный и таинственный уличный художник Бэнкси, которого никто никогда не видел.
Копаясь в архивах, журналисты нашли вероятное интервью с анонимным мастером, записанное еще в 2003 году.
На снятых кадрах показан молодой мужчина в бейсболке – его лицо прикрыто платком, видно только глаза.
Мужчина говорит в камеру только полминуты, а затем рисует несколько картин, авторство которых впоследствии припишут таинственном художнику. Впрочем, утверждать наверняка, что герой интервью именно Бэнкси, редакция не берется.
Напомним, Бэнкси нарисовал в лондонском аэропорту Хитроу новое концептуальное граффити, раскрывающее тему выхода Великобритании из ЕС. На изображении можно увидеть грызуна, изображенного на дверном ролете. Сверху располагается надпись KEEP OUT, что в переводе с английского означает "Не пускать".
Мы также писали, что в прошлом году работу этого художника продали за более чем 130 тыс. долларов. На граффити изображен мальчик, который ловит языком пепел. Рисунок достался арт-дилеру Джону Брандлеру.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Загадка Бэнкси: таинственный художник мог засветится на телевидении (видео)". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Арт-выходка Бэнкси стала хитом сети: пользователи устроили забавный флешмоб
Пользователи сети начали публиковать другие известные картины, якобы порезанные шредером
В Париже украли работу Бэнкси, посвященную жертвам теракта
Картину художника-урбаниста вывезли на грузовике
Легендарный Бэнкси взбудоражил Лондон двумя новыми граффити
Администрация лондонского района Сити заявила, что еще не решила, как поступить с двумя работами Бэнкси
Goldie проболтался, назвав настоящее имя загадочного художника Бэнкси
Личность Бэнкси — это настоящий миф современности. И, судя по всему, ответ найден