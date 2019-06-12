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Заключенный французской тюрьмы взял в плен надзирателя

12 июня, 11:18

Заключенный требовал перевести его в другую тюрьму и угрожал расправой над пленниками


Во французской тюрьме 35-летний заключенный с самодельным ножом взял в плен надзирателя и стажера. Заключенный требовал перевести его в другую тюрьму и угрожал расправой над пленниками.

Пленных удалось освободить спустя почти сутки переговоров. По словам полицейских – этот осужденный уже брал в заложники тюремщиков в другой тюрьме, поэтому его перевели в Конде-сюр-Сарт – тюрьму строгого режима на северо-западе страны.

Мужчина отбывает наказание за убийство другого осужденного и изнасилование.

Как мы писали ранее, не менее 42 заключенных обнаружены мертвыми в четырех тюрьмах на территории бразильского города Манаус. На телах всех погибших зафиксированы следы удушья. Каких-либо конкретных деталей об обстоятельствах смерти заключенных не приводится. По словам властей, ситуация во всех четырех пенитенциарных учреждениях находится под контролем.

Ранее сообщалось, что в Гватемале в тюрьме произошел бунт. Там погибли семь человек, еще 20 ранены. Арестанты устроили массовую драку, отобрали у охраны оружие и взяли часть тюрьмы под собственный контроль.

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Тег Франция, заложники, тюрьма, заключенный

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