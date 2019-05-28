В бразильских тюрьмах обнаружили более 40 мертвых заключенных

На телах всех погибших зафиксированы следы удушья

Фото: AFP

Не менее 42 заключенных обнаружены мертвыми в четырех тюрьмах на территории бразильского города Манаус. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, на телах всех погибших зафиксированы следы удушья. Каких-либо конкретных деталей об обстоятельствах смерти заключенных не приводится. По словам властей, ситуация во всех четырех пенитенциарных учреждениях находится под контролем.

Ранее 15 заключенных погибли в результате беспорядков в одной из тюрем Манауса. Сотрудникам тюрьмы впоследствии удалось восстановить порядок в учреждении, попыток побега зарегистрировано не было. В январе 2017 года в той же тюрьме произошел бунт, в результате которого погибли 56 заключенных, порядка 130 человек бежали. Тогда беспорядки продолжались более 17 часов.

В бразильских тюрьмах сейчас отбывают наказание около 730 тыс. заключенных, что почти на 50% превышает их вместимость. Неудовлетворительные условия содержания осужденных зачастую приводят к беспорядкам.

Ранее сообщалось, что в Гватемале в тюрьме произошел бунт. Там погибли семь человек, еще 20 ранены. Арестанты устроили массовую драку, отобрали у охраны оружие и взяли часть тюрьмы под собственный контроль.

В тюрьму отправили полторы тысячи солдат и полицейских. Они разоружили преступников и подавили бунт. По официальной информации, в тюрьме Павон, расположенной в 16 километрах от столицы Гватемалы, содержат более 4 тысяч заключенных.

Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе группа заключенных устроила бунт и захватила здание в тюрьме Боливарианской службы разведки (Sebin).

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