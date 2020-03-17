Закрыть внешние границы Евросоюза: какие страны поддержали инициативу

Все страны согласились на предложение Еврокомиссии за рядом исключений на 30 дней закрыть границы союза для иностранцев.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"У нас единодушный и общий подход в том, что касается внешних границ, и было много одобрения по поводу наших предложений", – сказала она.
"Мы получили поддержку от государств-членов (ЕС – Ред.), и теперь в их обязанность входит претворять в жизнь эти меры. Они (страны – ИФ) заявили, что немедленно сделают это", – отметила она.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что страны согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса.
По ее словам, речь идет о "запрете на въезд с небольшими исключениями" на срок в "30 дней". Меркель подчеркнула, что Германия начнет реализовывать этот запрет немедленно.
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса на границе Германии и Польши "застряли" почти полсотни украинцев. В сложной ситуации оказались пассажиры рейсового автобуса.
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