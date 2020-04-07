Заоблачные цены на маски и пустые улицы: украинка рассказала, как переживает пандемию COVID-19 Финляндия

Вылечить от коронавируса в стране пока что никого не удалось

Коронавирусная инфекция не обошла стороной и Финляндию – в стране COVID-19 подтвердили уже у 2176 человек, 27 из них погибли, еще 300 человек выздоровели.

Мы узнали, как живет в условиях пандемии столица Финляндии Хельсинки. О жизни в городе во время карантина в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказала киевлянка Ольга Корниенко, которая год назад переехала в финскую столицу.

- Как изменилась жизнь в Хельсинки, когда в мире была объявлена пандемия? Был ли введен карантин?

- Карантин ввели 17 марта для школ, профучилищ и университетов. Все, кто может, должны работать удаленно. Детские сады не закрыли. Те родители, которые не могут работать из дому, могут приводить детей в сад. Ученики 1-3 классов могут при желании посещать школу. Карантин веден до 13 мая.

- Есть ли сейчас свободный доступ к продуктам, их достаточно в магазинах?

- Да, с введением карантина ничего не поменялось, в магазинах все есть. Первые недели карантина не было санитайзеров, но сейчас они снова появляются. Санитайзер за 11 евро видела, наверное 250 мл. Люди говорили, что пару недель назад такие и по 40 евро были.

- Есть ли в аптеках медицинские маски и другие предметы защиты?

- Нет, они исчезли еще до начала карантина. Сейчас они, вроде как, появляются, но по высоким ценам. Три десятислойные маски стоят 7,90 евро. 2,63 это цена за штуку, на сайте аптеки – 25 масок в упаковке 18,90 евро.

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- Как работает в городе общественный транспорт? Произошли какие-то изменения?

- Транспорт ходит значительно реже. Пассажиропоток снизился на 70%. В автобусах и трамваях по 1-2 человека. В Хельсинки в связи с эпидемией возвращают деньги за купленные сезонные билеты. С осени планируется 50% скидка на месячные проездные.

- Ощущаете дискомфорт после введения карантина?

- Нет, абсолютно. Это как суббота каждый день.

- Что делает власть, чтобы не допустить распространения инфекции?

- Запрет на массовые мероприятия, нельзя собираться в группы более 10 человек, закрытые кинотеатры, спортзалы, библиотеки, сейчас закрываются рестораны и бары (будут работать только на вынос). 19 марта закрыли границы, а с 28 марта закрыли на въезд и выезд столичный регион. Работодателей правительство просит переводить сотрудников на удаленный режим работы. В больницы, роддомы и дома престарелых не пускают посетителей. Аптеки и супермаркеты доставляют заказы домой. Волонтеры приносят еду людям в возрасте (группе риска). Также частные предприниматели получат пособие по безработице.

- Как в городе идет работа с тестированием на коронавирус?

- Тесты делаются только в тяжелых случаях. Сейчас – 2500 в день, планируется увеличить.

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- Что вообще говорят о темпах распространения вируса? Когда пандемия пойдет на спад?

- Пик ожидают в конце апреля-начале мая, при этом прогнозы постоянно меняются. Очень вероятно, что эпидемия продлится до июля-августа. При этом, в последние дни количество зараженных уменьшается (либо остается на прежнем уровне). В случае сильного роста заболеваемости людей с медицинским образованием могут привлечь к работе в обязательном порядке.

- Не возникало мысли вернуться в Украину и переждать там эпидемию?

- Нет. Во-первых, здесь шанс получить хорошую медицинскую помощь выше, во-вторых, в процессе недешевого перелета огромные шансы заразиться, в-третьих, не хочу заражать своих родных

- Лично вы не боитесь заразиться?

- Не боюсь, но не хочу.

Видео: Сегодня

Отметим, что Финляндия по количеству населения занимает 114 место в мире. На территории страны проживают около 5, 5 миллионов человек. Хельсинки же является не только столицей страны, но и ее самым большим городом. В финской столице живут более 640 тысяч человек.

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