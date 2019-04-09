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Западные спецслужбы изолировали контрразведку Австрии: стала известна причина

Сегодня, 16:28

Контрразведка Австрии оказалась отрезана от обмена информацией с другими европейскими спецслужбами

Фото: Pixabay
Западные спецслужбы изолировали контрразведку Австрии: стала известна причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c9d/8c5/5cac9d8c5295f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c9d/8c5/5cac9d8c5295f.jpg Евросоюз Контрразведка Австрии оказалась отрезана от обмена информацией с другими европейскими спецслужбами

Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка), которое расследует дело шпиона РФ, оказалось изолировано от контактов с представителями западных спецслужб из-за сотрудничества одной из правящих партий республики – Австрийской партии свободы – с Россией. С таким утверждением выступила интернет-версия австрийской газеты "Штандард".

По данным источников издания, контрразведка Австрии оказалась отрезана от обмена информацией с другими европейскими спецслужбами. В первую очередь контакты с Веной по линии этого ведомства прекратили британские и нидерландские разведывательные ведомства. Издание утверждает, что главной проблемой на пути сотрудничества спецслужбы в Европе является приход к власти Австрийской партии свободы, которая в конце 2016 года подписала соглашение с "Единой Россией" с целью совместных консультаций по актуальным вопросам и международным отношениям.

Директор Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом, которое находится в подчинении МВД, Петер Гридлинг заявил газете "Штандард", что его ведомство по-прежнему остается частью европейского объединения спецслужб и принимает участие в обмене информацией.

При этом в ноябре 2018 года МВД Австрии сообщало, что контрразведка временно самостоятельно выходила из рабочих групп Бернского клуба, который занимается обменом разведывательной информацией между спецслужбами стран Евросоюза, из-за случая с подозрением в 2017 году своего бывшего сотрудника в шпионаже.

Как сообщалось, Австрия простила Россию за 27 лет шпионажа.

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Тег Россия, Австрия, контрразведка

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ТАСС

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