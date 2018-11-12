Дело шпиона РФ в контрразведке Австрии расследуют в закрытом режиме

Дело возможного шпионажа сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Австрии расследуется уже год и носит закрытый характер.

Об этом сообщило "Австрийское агентство печати" (АРА) со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Вены, которая и ведет дело.

"Существует закрытое дело в отношении одного работника BVT", – заявила пресс-секретарь прокуратуры Вены.

В то же время, она не стала комментировать детали дела, учитывая его закрытый характер.

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О возможном шпионе в рядах BVT подтвердила ранее Михаэла Кардеис, глава генерального управления по вопросам общественной безопасности МВД, куда структурно входит контрразведывательная служба BVT. Комментируя выход BVT из рабочих групп "Бернского клуба" (неформальный форум разведок стран ЕС для обмена информацией), она заявила, что причиной выхода было подозрение относительно шпионажа в 2017 году одного из его работников.

Как сообщалось, полковник австрийской армии сознался в шпионаже в пользу России и получении от нее 300 тысяч евро за проделанную работу.

Также стало известно, что Австрия получила информацию о российском шпионе от Германии. Так, издание Der Standart просто утверждает, что это немецкая служба, а журнал Profil уточняет, что, возможно, речь идет о военной контрразведке ФРГ MAD (Militaristischer Abschirmdienst).

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил о неприемлемости российского шпионажа в Европе. Министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в Россию и предостерегла, что при подтверждении факта шпионажа отношения между двумя странами могут осложниться.