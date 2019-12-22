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Жертвами урагана в Европе стали восемь человек: видео последствий непогоды

22 декабря, 13:52

Из-за шторма реки в Великобритании вышли из берегов

Жертвами двух ураганов, которые обрушились на Португалию, Испанию и Францию стали не менее восьми человек. В среду в этих странах бушевал шторм "Эльза", а уже в субботу его сменил разрушительный ураган "Фабиен". Об этом сообщает Еuronews.

Порывы ураганного ветра достигают 170 км/ч. В испанском регионе Галисия без электричества остались тысячи домов. Во многих аэропортах отменены перелеты, в Португалии в связи с затоплением железнодорожных путей остановлено движение поездов между Лиссабоном и Порту. Закрыто железнодорожные вокзалы во французских городах Бордо, Тулуза и Андай.

Шторм затронул также юг Великобритании. Там в результате мощных дождей реки вышли из берегов. В городе Чертей под Лондоном торнадо повредил многочисленные дома и автомобили.

От наводнения пострадала и Италия. В субботу в Венеции вода поднялась на 120 см над уровнем моря, затопив около 30 процентов города.

Кстати, Венеция еще не успела восстановиться от последствий катастрофического наводнения, произошедшего месяц назад, когда под водой оказались практически все улицы города.

Безжалостное наводнение в Венеции смыло почти миллиард евро. Именно на такую сумму оценивают ущерб, нанесенный историческому городу наводнением. Пока один регион Италии уходит под воду – другой засыпает снегом. А на севере Испании не только метель, но и опасались лавин.

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Европа ураган непогода погибшие наводнения

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