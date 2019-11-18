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Наводнения и метели в Европе: Венеции уже нанесен ущерб на миллиард евро

18 ноября, 14:46

Наводнения уже отступают, зато с другой стороны Италию заваливает снегом

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Почти миллиард евро смыла безжалостная наводнение в Венеции. Именно на такую сумму оценивают ущерб, нанесенный историческому городу наводнением. Пока один регион Италии уходит под воду – другой засыпает снегом. А на севере Испании не только метель, но и опасаются лавин.

После уже третьей за неделю волны прилива венецианцы выдыхают с облегчением. Вода отступает. Накануне в городе был объявлен высший уровень опасности. Местные власти вновь закрыли для посетителей знаменитую площадь Святого Марка, так как уровень воды в туристической Мекке поднялся на 1,5 метра выше нормального. Эксперты ожидали, что вода будет расти и дальше и поднимется еще на 10 сантиметров. Однако она стала постепенно спадать. Предпринимателям, которые только считают убытки, власти обещают по 20 тысяч евро компенсации

"Ситуация очень сложная, вода поднимается очень быстро. Мы пытались спасти хотя бы какие-то вещи, но тщетно. Проблема в том, что они не могут достроить защитную систему, которая могла бы сдерживать потоки воды", – отмечает Стефано Лако, владелец магазина.

В то же время стихия накрыла и другой регион страны – альпийский городок Мартелло. Местный житель снял, как по населенному пункту с большой скоростью движется снежная река вперемешку с мусором. Жертв удалось избежать, потому что власть людей заблаговременно эвакуировала. Об опасности схода лавин предупреждают весь Южный Тироль.

Метели пришли и на север Испании. В регионе Астурия – самый высокий уровень погодной опасности. Снегом завалило дороги, а без света сидят целые деревни. Из-за лавинной угрозы власти закрыли для туристов национальный парк Лагос де Ковадонга, известный своими озерами и горными маршрутами.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о транспортном коллапсе в Австрии: трассы перекрыли, туристов не пускают на подъемники.Осложняет ситуацию дождь – на дорогах образовалась гололедица.

Также мы писали, что зиму украинцам также обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Синоптики связывают это с глобальными изменениями климата.

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Италия Европа Венеция наводнение снегопад лавины снегопады

Источник: Сегодня

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